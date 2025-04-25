«أنا متفهم شعورك».. هل يحل شات جي بي تي محل الشريك العاطفي؟

كتب- أحمد الضبع:

في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، بدأت بعض الفئات في اللجوء إلى الدردشة مع «شات جي بي تي» لإشباع احتياجاتهم العاطفية، ما أثار تساؤلات نفسية واجتماعية حول التأثيرات المحتملة لهذا النوع من التفاعل.

وحذّرت باسنت محمد، الباحثة في الصحة النفسية، من الانجراف وراء هذا النمط من الدردشة، مؤكدة أن «التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، بما فيها شات جي بي تي، قد يتحول من وسيلة مسخّرة لمساعدتنا إلى أداة تسيطر علينا نفسيًا».

وأوضحت باسنت في تصريحات لـ«مصراوي» أن الاستخدام غير المتزن للتطبيقات قد يؤدي إلى حالة من الإدمان النفسي، قائلة: «زي ما ممكن حد يدمن الشوكولاتة أو التسوق، التفاعل العاطفي مع الشات بوت ممكن يوصل لإدمان، خصوصًا لما يكون الشخص مفتقدًا لمشاعر زي الاحتواء أو التقدير في حياته الواقعية».

وأضافت: «المشكلة مش في الوسيلة نفسها، لكن في الشخص اللي بيتعامل معاها. لو كان غير متزن عاطفيًا أو فاقد لحوار داخلي إيجابي، ممكن يلاقي في التفاعل مع الشات تعويضًا عن نقص عميق في علاقاته الشخصية».

وشبّهت محمد التفاعل المفرط مع شات جي بي تي بإدمان السوشيال ميديا، موضحة أن الخطر يكمن في إسقاط مشاعر إنسانية على وسيلة رقمية لا تملك وعيًا حقيقيًا، لكن تتقن استخدام لغة تحتوي المستخدم وتؤكد له مشاعره.

وأكدت أن الذكاء الاصطناعي قد يبدو أكثر «احتواءً وتفهمًا» من البشر، وهو ما يغري البعض بالتعلق به عاطفيًا، خاصة في ظل غياب العلاقات الحقيقية التي تقوم على التقدير والاحترام، مضيفة: «شات جي بي تي بيقولك شكرًا لسؤالك، متفهم مشاعرك، وده إحنا مفتقدينه حتى في علاقاتنا العاطفية أو الأسرية».

وفي ختام حديثها، شددت على أن الحماية من هذا النوع من التعلق تبدأ من الوعي الذاتي والتوازن النفسي، قائلة: «أي شخص معندوش حياة غنية بالنشاطات والعلاقات، وفاقد للحوار الداخلي الإيجابي، هيكون عُرضة للانجراف وراء أي أداة توفر له إحساسًا مؤقتًا بالاهتمام».

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