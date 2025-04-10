بعد تعرضها لحادث مروّع.. 10 معلومات عن وصيفة ملكة جمال لبنان

كتب- أحمد الضبع:

أُصيبت سيبال بو شعيا، وصيفة ملكة جمال لبنان، بجروح متفرقة نتيجة تعرضها لحادث سير مروّع في منطقة الأشرفية – السيوفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، نُقلت على إثره بشكل طارئ إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

الحادث، الذي وقع وسط ظروف غامضة، أثار موجة من القلق والتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقاطع مصورة تُظهر تضرر السيارة بشكل كامل من الجهة الأمامية، نتيجة اصطدامها بأحد الأعمدة الحديدية، إضافة إلى وجود سيارة أخرى مصطدمة بكابينة حديدية، دون أن يُسجَّل أي تصادم مباشر بين السيارتين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من عائلة بو شعيا أو الجهة المنظمة لمسابقة ملكة جمال لبنان، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحالة الصحية لسيبال مستقرة، بعد خضوعها للفحوصات اللازمة داخل المستشفى.

وتصدّر اسم بو شعيا حديث رواد التواصل، الذين طالبوا الجهات المعنية بكشف تفاصيل الحادث وأسبابه، خصوصًا مع تضارب المعلومات المتداولة حول الملابسات المحيطة به.

وكانت سيبال بو شعيا قد أثارت جدلًا في وقت سابق، بعد تصريحاتها التي شبّهت فيها نفسها بسيارة "فيراري"، في إشارة إلى مكانتها كعارضة أزياء، وهو ما عرّضها لموجة من الانتقادات والتنمر على صوتها، قبل نحو 7 أشهر.

وفيما يلي 10 معلومات عن سيبال بو شعيا، التي خطفت الأضواء مجددًا بعد الحادث:

حصلت على لقب وصيفة ملكة جمال لبنان في الدورة الأخيرة للمسابقة.

تعمل في مجال عرض الأزياء، وتُعد من العارضات الأعلى أجرًا في لبنان.

درست الإعلام وشاركت في عدد من البرامج التلفزيونية.

تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

واجهت سابقًا حملات تنمر بسبب صوتها بعد تصريحات مثيرة للجدل.

شبهت نفسها بسيارة "فيراري"، ما عرّضها لانتقادات واسعة.

تعرضت لحادث سير عنيف في منطقة الأشرفية – السيوفي.

لم تُعلن الجهات الرسمية أي تفاصيل عن وضعها الصحي حتى الآن.

أكدت مصادر محلية أن حالتها الصحية مستقرة حاليًا.

يُطالب جمهورها بالكشف عن تفاصيل الحادث وأسبابه الحقيقية.

اقرأ أيضا:

قبل زفافها.. 25 صورة ومعلومات عن البلوجر نارين بيوتي

"الصامت القاتل".. جمال شعبان يكشف عن أسرع جلطة تسبب الوفاة

في أسبوعين فقط.. 8 مشروبات تقلل دهون الكبد بشكل طبيعي

بالأرقام والصور| أغنى 5 رجال في العالم.. ثرواتهم تقترب من تريليون دولار

ندمانة.. معلمة تلقي ثروة بيتكوين بملايين في القمامة (صورة)