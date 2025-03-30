من وحي مسلسل لام شمسية.. 10خطوات للتعافي من الصدمات النفسية القديمة

كتبت- نرمين ضيف الله

في مسلسل لام شمسية الذي يُعرض خلال شهر رمضان، يقدم مشهد الفنانة أمينة خليل حالة درامية مؤثرة تعكس مدى تأثير الصدمات النفسية القديمة على الفرد.

عبر استرجاعها لتفاصيل حادثة تحرش سابقة، يظهر لنا مدى عمق تأثير هذه التجارب على الصحة النفسية وعلاقات الشخص مع من حوله، وقد تتبع المشهد تطورًا آخر حيث تكتشف زميلتها في المدرسة أن العلاقة التي كانت تظنها حبًا كانت في الواقع علاقة غير صحية، تنطوي على استغلال وتحقيق مصالح شخصية بطريقة مؤذية.

هذا النوع من القصص يعكس الحقيقة المؤلمة التي قد يواجهها الكثيرون في حياتهم اليومية، ويكشف عن الأثر العميق الذي تتركه الصدمات النفسية القديمة.

وتواصل موقع "مصراوي" مع الدكنورة إيمان عبد الله استشاري الاقات النفسية والأسرية، لرسم خطوات صحية لمعالجة تلك المواقف الصعبة في حياتنا.

وأضافت إيمان عبد الله في تصريح خاص لـ"مصراوي" عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

الاعتراف بالصدمة ووجودها وعدم جلد الذات

أول خطوة في علاج أي صدمة نفسية هي الاعتراف بها، يمكن أن يكون من الصعب أن تواجه المشاعر والأحداث المؤلمة، ولكن الاعتراف بأنك تعرضت لتجربة مؤلمة هو ما يمكن أن يبدأ عملية الشفاء.

عدم مواجهة الصدمة قد يؤدي إلى تراكم المشاعر السلبية داخلنا، مما يسبب مشكلات نفسية وعاطفية طويلة المدى.

البحث عن الدعم النفسي والتحدث مع مختص

لا يجب أن تمر بتجربة الشفاء بمفردك، من الأفضل اللجوء إلى مختص نفسي أو مستشار يمكن أن يكون خطوة حاسمة.

فالمعالج يمكنه أن يوفر لك بيئة آمنة للتعبير عن مشاعرك ومعالجة التجربة المؤلمة بشكل احترافي، والعلاج بالكلام مثل العلاج السلوكي المعرفي قد يكون مفيدًا في تغيير الأفكار السلبية المرتبطة بالصدمة، ويعلمك كيف تتعامل مع مشاعرك بطريقة صحية.

ممارسة التقبل ومسامحة النفس

التقبل هو أحد أهم جوانب الشفاء من الصدمات ويكون من الصعب تقبل ما حدث في الماضي، ولكن القبول بأن هذه الصدمة كانت جزءًا من حياتك يساعدك على الإفراج عن الألم العاطفي.

العمل على بناء وعي عاطفي

الصدمات القديمة قد تخلق عواطف متداخلة، مثل الغضب، الخوف، الحزن، والشعور بالذنب، ومهمتك هي أن تكون على دراية بهذه العواطف وتعلم كيف تعبر عنها بشكل صحي.

الاعتناء بالنفس والتنفيس عن النفس

الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية يلعب دورًا كبيرًا في علاج الصدمات حاول ممارسة الرياضة بانتظام، تناول طعامًا صحيًا، واحرص على الحصول على قدر كافٍ من النوم. هذه الأنشطة لا تقتصر فقط على تحسين حالتك البدنية، ولكنها تساهم في تخفيف التوتر والقلق، مما يسهل عملية الشفاء النفسي.

استخدام تقنيات الاسترخاء والتأمل

التمارين التأملية مثل التنفس العميق، اليوغا، والتأمل يمكن أن تكون فعّالة في تهدئة العقل والجسم، وتقليل مستوى التوتر الذي يسببه تراكم الصدمات النفسية.

ممارسة الغفران

غفران الذات أو الآخرين يمكن أن يكون خطوة أساسية في عملية الشفاء الغفران لا يعني نسيان ما حدث أو الموافقة على سلوكيات مؤذية، بل يعني أنك تختار أن تفرج عن مشاعر الكراهية أو الاستياء، بممارسة أشياء تحبها.

إعادة بناء الثقة والتركيز على النجاح

الصدمات، خصوصًا إذا كانت ترتبط بخيانة أو تحرش أو أذى نفسي، قد تضر بالثقة في الآخرين وفي النفس. بناء الثقة من جديد يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من عملية التعافي.

البحث عن أهداف جديدة في الحياة والتعلم من الأخطاء

إعادة ترتيب أولوياتك والتركيز على أهداف جديدة يمكن أن يمنحك شعورًا بالإيجابية والتحفيز بدلاً من الاستمرار في التفكير في الماضي، يمكن أن يساعدك وضع أهداف جديدة في التطلع إلى المستقبل بروح أكثر تفاؤلاً وقوة.

الصبر مع نفسك

علاج الصدمات النفسية ليس أمرًا يحدث بين عشية وضحاها يتطلب الصبر والمثابرة عليك أن تكون لطيفًا مع نفسك وأن تتقبل أن الشفاء يتطلب وقتًا، وقد تتعرض لأوقات صعبة.

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