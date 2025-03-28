خبير لغة جسد يفجر مفاجآت عن مشادة محمد رمضان وياسمين صبري

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت مشادة كلامية بين الفنانين محمد رمضان وياسمين صبري خلال حفل سحور عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الواقعة عندما هنأت ياسمين صبري محمد رمضان على برنامجه الجديد بعبارة "مبروك يا ابني"، وهو ما أثار غضب الفنان الذي رد قائلا: "يا ابني؟! أنتِ مجنونة ولا إيه؟".

أثار رد فعل محمد رمضان حالة من التوتر، حيث بدت ياسمين صبري متفاجئة ومستاءة، وغادرت المكان على الفور.

وفي هذا السياق، حلل خبير لغة الجسد مصطفى مسلم، لغة جسد الطرفين، وذلك عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

المصافحة:

أشار "مسلم" إلى أن مصافحة الأيدي بين رمضان وصبري عكست ودا مفتعلا من جانب رمضان، واستهزاء خفي.

بينما بدت ابتسامة ياسمين صبري مجاملة لا تعكس مشاعر حقيقية.

تحول السلام إلى صراع:

لاحظ الخبير أن السلام تحول إلى ما يشبه الصراع والتسلط، ما يعكس غضبا مكبوتا من جانب ياسمين صبري، ربما نتيجة لمواقف سابقة.

ردود الفعل:

تغير وجه ياسمين صبري وشعورها بالصدمة ومدى انزعاجها من الموقف من رد فعل رمضان، بينما كانت ضحكة رمضان تشير إلى أنه كان يعلم تماما أنه وجه إهانة، وبدا عدائيا للغاية.

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