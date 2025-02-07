عجائب الدنيا.. 16 صورة لأغرب بحيرات في العالم

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

أغرب من الخيال.. بلوجر تقيم جنازة لذراعها المبتور قبل دفنه - 10 صور

كتبت- شيماء مرسي

تتنوع البحيرات حول العالم بشكل كبير، وتختلف في أحجامها وأعماقها وتكويناتها، ولكن بعضها يتميز بخصائص فريدة وغريبة تجعلها من عجائب الطبيعة.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" في السطور التالية عن أغرب 6 بحيرات حول العالم.

بحيرة كارتر الخضراء، كوستاريكا

تستمد البحيرة الخضراء فوق بركان إيرازو في كوستاريكا لونها من المعادن البركانية التي تحملها مياه الأمطار.

وتتحول هذه البحيرة إلى اللون الوردي أو الأحمر أو الرمادي، اعتمادا على انبعاثات الغازات الجوفية.

بحيرة قنديل البحر، بالاو

توفر هذه البحيرة تجربة لا تنسى للغواصين، حيث يمكنهم السباحة وسط قناديل البحر الذهبية بأمان.

كما إنها فرصة فريدة للاستمتاع بجمال هذه الكائنات اللطيفة في بيئتها الطبيعية، واستكشاف عالم البحار بطريقة آمنة ومثيرة.

بحيرة هيلير، أستراليا

تتميز بحيرة هيلير بلونها الوردي الساطع الذي يجذب الأنظار، ويعتقد أن هذا اللون ناتج عن وجود مزيج معين من الكائنات الدقيقة والطحالب التي تعيش في مياهها المالحة.

ويضفي هذا اللون الوردي تباينا مذهلا على البحيرة، وتخلق هذه المناظر الطبيعية مشهدا بصريا فريدا وساحرا يجذب السياح من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال هذه الظاهرة الطبيعية النادرة.

بحيرة الغليان، دومينيكا

تقع هذه البحيرة في أعماق منتزه مورن تروا بيتون الوطني، وهي عبارة عن فوهة بركانية نشطة، حيث أن المياه الموجودة بداخلها تغلي وتتدفق طوال الوقت بفعل الحرارة المنبعثة من النشاط الحراري الأرضي.

ونظرا لخطورة الاقتراب من البحيرة، ينصح الزوار بالبقاء على مسافة آمنة للاستمتاع بمنظرها دون تعريض أنفسهم للخطر.

بحيرة ناترون، تنزانيا

تكتسب البحيرة لونها الأحمر الدموي من الطحالب والكائنات الحية الدقيقة التي تنمو وتزدهر في بيئتها القلوية للغاية.

وهذه القلوية الشديدة تجعل البحيرة مميتة بالنسبة للحيوانات التي قد تغوص فيها.

بحيرة بايكال، روسيا

تعتبر بحيرة بايكال أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وهي كنز طبيعي فريد يقع في جنوب سيبيريا بروسيا.

وتشتهر هذه البحيرة بجمالها الطبيعي الخلاب والتنوع البيولوجي.

اقرأ أيضًا:

علامات تشير إلى تضخم الغدة الليمفاوية.. انتبه لهذه الأعراض

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن القهوة لمدة 30 يومًا؟ مفاجأة

مكونات مختلفة ونكهات فريدة.. أغرب 6 أنواع أجبان في العالم

فوائد مذهلة للقهوة.. تحارب تلف الكبد وتحمي القلب وتخفض الضغط

منها التعب المستمر.. 5 علامات تشير إلى بطء حرق الدهون في جسمك