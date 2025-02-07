"باع كليته بسببها".. امرأة تخدع وتسرق زوجها وتهرب مع عشيقها - لن تتخيل ما حدث

كتب – سيد متولي

تواجه امرأة هندية اتهاما بخداع زوجها حتى باع كليته في السوق السوداء لتمويل تعليم ابنتهما، لتسرق الأموال وتهرب مع عشيقها.

وبحسب odditycentral، زعمت امرأة من غرب البنغال أنها أمضت شهورًا في محاولة إقناع زوجها ببيع إحدى كليتيه من أجل تمويل التعليم العالي لابنتهما وترتيب زواجها في المستقبل، وعلى الرغم من تردده في البداية، إلا أن الرجل أصبح في النهاية يعتقد أن تضحيته ستحسن الوضع المالي للأسرة وتضمن مستقبل طفله.

وأمضى الرجل عامًا يبحث عن مشترٍ في السوق السوداء، حيث كان بيع الأعضاء البشرية غير قانوني في الهند لأكثر من ثلاثة عقود، لكنه وجد مشترًا أخيرًا منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وبعد الخضوع للجراحة المؤلمة، عهد بأموال كليته (مليون روبية أو 11500 دولار) إلى زوجته، لتسرق المال وتهرب مع رجل آخر.

وأدرك الرجل المصدوم أن السبب الحقيقي وراء ضغوط زوجته عليه لبيع إحدى كليتيه لا علاقة له برفاهية طفلهما، إذ أنها التقت برجل عبر موقع فيسبوك، وفي النهاية أصبح الاثنان على علاقة عاطفية، وخططت للتخلي عن أسرتها والانتقال للعيش مع عشيقها، لكنها قررت أولاً أن تنتزع كل أموال زوجها.

وبعد اختفاء زوجته مع مدخرات الأسرة، تقدم الرجل بشكوى إلى الشرطة المحلية التي تعقبت المرأة في باراكبور، وذهب الزوج وابنته البالغة من العمر 10 سنوات ووالديه إلى باراكبور لمواجهة المرأة التي تخلت عنهم، لكنها لم تستسلم.

وعلى الرغم من توسلاتهم، رفضت المرأة فتح الباب بل وأخبرت زوجها أنه حر في أن يفعل ما يريد وأنها ستتقدم قريبًا بطلب الطلاق.

وذكرت التقارير أن المرأة قالت لزوجها: "افعل ما تريد، وسأرسل لك خطاب الطلاق" .

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