لعبة عمرها 5000 عام.. ما أصل الطاولة وكيف انتشرت حول العالم؟

كتبت- أسماء العمدة:

لعبة الطاولة، المعروفة أيضًا باسم "النرد" أو "الباشكيمون" في بعض المناطق، من أقدم الألعاب اللوحية في العالم، إذ تمتد جذورها إلى آلاف السنين.

ويُعتقد أن تاريخ لعبة الطاولة يعود إلى نحو 5000 عام، إذ يرجح أن أصولها تعود إلى بلاد الرافدين القديمة، أي العراق الحديث، وفقًا لما ورد في شبكتي British Museum وTimes of India.

وقد عُثر على أقدم الأدلة التي تشير إلى وجود لعبة تشبه الطاولة في مدينة أور التاريخية في بلاد ما بين النهرين، والتي يعود تاريخها إلى نحو عام 3000 قبل الميلاد.

تطور لعبة الطاولة عبر التاريخ

انتشرت لعبة الطاولة في مختلف أنحاء العالم، وتطورت قواعدها وأشكالها مع مرور الزمن. وقد عُرفت في مصر القديمة باسم "سينيت"، بينما أُطلق عليها في بلاد فارس اسم "النرد".

كما وصلت اللعبة إلى اليونان وروما القديمتين، حيث كانت تُعد من الألعاب الشعبية، ثم انتشرت في العصور الوسطى بأوروبا، وأصبحت من الألعاب المفضلة لدى النبلاء والملوك.

لعبة الطاولة في العصر الحديث

وفي الوقت الحاضر، تُعد لعبة الطاولة واحدة من أشهر الألعاب اللوحية عالميًا، حيث تم تطوير العديد من الإصدارات المختلفة لها، مثل "الطاولة 31"، "الطاولة 51"، و"الطاولة الزوجية".

ولا تقتصر لعبة الطاولة على التسلية فقط، بل تحمل قيمة تاريخية وثقافية كبيرة، كما أنها تُنمي الذكاء والتفكير الاستراتيجي، وتعزز المهارات الاجتماعية والتواصل بين اللاعبين.

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