منها زهرة السلام.. 7 نباتات تطرد الطاقة السلبية وتجلب الهدوء إلى منزلك

كتبت- نرمين ضيف الله

هناك زهور ونباتات إضافتها داخل منزلك لا يعزز جمال المكان فحسب، بل يساهم أيضًا في خلق بيئة هادئة وإيجابية، سواء كنت ترغب في طرد الطاقة السلبية أو ببساطة خلق مساحة هادئة.

في التقرير التالي يستعرض "مصراوي" 7 ورود ونباتات تعمل كحماة طبيعية وتساعد في جلب التوازن والانسجام إلى حياتك، وفق لما جاء في " delhidudes".

نباتات معروفة بقدرتها على جذب الطاقة الإيجابية وحمايتك من التأثيرات السلبية:

1. الريحان

الريحان ليس مجرد عشب يستخدم في الطهي، بل يعتبر نباتًا مقدسًا في العديد من الثقافات يُعتقد أن الريحان يساعد في طرد الطاقات السلبية وجذب الطاقات الإيجابية.

وضع نبات الريحان في منزلك يمكن أن يساعد بشكل كبير في الحفاظ على بيئة هادئة ومتوازنة.

2. إكليل الجبل (الروزماري)

تم استخدام إكليل الجبل لعدة قرون بفضل خصائصه التنظيفية القوية، ويُقال إنه يحسن المزاج والذاكرة بينما يحمي من الطاقات الضارة.

وضع نبات إكليل الجبل بالقرب من مدخل المنزل أو النوافذ يساعد في طرد الطاقة السلبية.

3. الياسمين

الياسمين له رائحة عطرة جدًا ويعتقد أنه يجذب الطاقة الإيجابية ويقوي العلاقات.

كما أن رائحته المهدئة تساعد في تخفيف القلق والتوتر، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأماكن المخصصة للتأمل أو غرف النوم.

4. الألوة فيرا

الألوة فيرا ليست مجرد نبتة علاجية، بل هي أيضًا أداة قوية لطرد الطاقة السلبية، وتُعرف بأنها "نبتة المعجزة" بفضل قدرتها الكبيرة على امتصاص الطاقات السلبية وحمايتك من التأثيرات الضارة. هذه النبتة معروفة بجلب الازدهار والحظ الجيد.

5. اللافندر

الخزامى معروف بخصائصه المهدئة يُعتقد أنه ينقي الطاقة السلبية من المنزل ويجلب السلام والانسجام. وجود نبات الخزامى في مكان معيشتك يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وخلق بيئة هادئة وساكنة.

6. الميرمية (القديسة)

الميرمية من الأعشاب القوية التي تستخدم على نطاق واسع لتنقية الأماكن من الطاقة السلبية.

بينما يتم حرق الميرمية في بعض الأحيان للتبخير، فإن وجود نبات الميرمية في المنزل يساعد في طرد السلبية بشكل كبير إنها نبتة ممتازة لتعزيز الحكمة والوضوح.

7. زهرة السلام

زهور السلام ليست جميلة فحسب، بل أيضًا فعالة جدًا في تنقية الهواء والطاقة المحيطة في المنزل ترتبط بالهدوء والسلام والرفاهية الروحية.

وضع نبات زهرة السلام في منزلك يمكن أن يساعد في تحييد الطاقة الضارة ويجلب شعورًا بالهدوء في كل زاوية من منزلك.