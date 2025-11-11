استخدمته 10 سنوات.. علاج يحوّل جسد امرأة إلى خطوط تشبه الثعابين

صدمت امرأة صينية مستخدمي الإنترنت بعد ظهور أنماط تشبه جلد الثعبان باللون الأحمر الأرجواني على جسدها نتيجة استخدام مرهم من "الطب الصيني التقليدي" لأكثر من عقد من الزمان.

وأُدخلت المرأة، البالغة من العمر 40 عاما، والمعروفة باسم تينجتينج، إلى مستشفى تشونجدا الجامعي الجنوبي الشرقي في نانجينج، مقاطعة جيانجسو، وأفادت بأنها عالجت نفسها بنفسها دون طلب أي مساعدة طبية.

ووفقا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، كانت تينجتينج تستخدم الكريم دون استشارة طبيب، بالإضافة إلى حالتها الجلدية غير العادية، تعاني من زيادة الوزن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، وهي عوامل ربما أثرت على صحتها العامة وشدة أعراضها.

وبدأت مشكلتها قبل حوالي عشر سنوات عندما ظهرت بقع حمراء وحكة في أسفل ساقها اليمنى، ومع استمرارها في الحك، انتشرت البقع في جميع أنحاء جسدها.

وبحثت عن مساعدة، فعثرت على مرهم على الإنترنت يزعم أنه مصنوع من "الطب الصيني التقليدي الخالص" ويعالج جميع مشاكل الجلد.

صدقت هذه الادعاءات واستخدمت الكريم بانتظام لمدة عشر سنوات، وأنفقت أكثر من 100 ألف يوان، في البداية، كان الكريم فعالا وأوقف الحكة، لكن مع مرور الوقت ساءت حالتها.

وعندما وصلت تينجتينج إلى المستشفى، اكتشف الأطباء خطوطا حمراء تشبه الثعابين تمتد على جسدها، كانت ساقاها متورمتين، وكانت تشكو من تقيؤ متكرر وغثيان وخدر في يديها.

فحصها الدكتور وانج فاي، كبير أطباء الجلدية في المستشفى، ووجد أن مستويات الكورتيزول لديها منخفضة للغاية، وأوضح أن تينجتينج تعاني من قصور ثانوي في قشرة الكظر، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من الهرمونات الأساسية، وتحسنت حالتها بعد العلاج، لكنها لا تزال مترددة في اتخاذ إجراء قانوني.

وصرح الدكتور وانج، أن العديد من الكريمات المباعة عبر الإنترنت، والمصنفة على أنها "عشبية خالصة" أو "خالية من الستيرويدات"، تحتوي في الواقع على ستيرويدات قوية، مضيفا أن قسمه يشهد حالات مماثلة بشكل متكرر.

وتوفر الستيرويدات راحة فورية من أعراض مثل تهيج الجلد والحكة، لكن استخدامها على المدى الطويل قد يؤدي إلى اعتماد الجلد عليها وآثار جانبية خطيرة.

وحذر من أن هذه المواد الكيميائية قد تدخل الجسم عبر الجلد، ما يخل بالتوازن الهرموني، وقد يسبب آثارا صحية طويلة الأمد.

ونصح الدكتور وانج أيضا باستخدام أدوية الجلد، وخاصة تلك التي تحتوي على الهرمونات، تحت إشراف الطبيب فقط.

وأثارت الحادثة نقاشات حادة بين مستخدمي الإنترنت الصينيين، وعلق أحدهم: "ألم تشعر بتوعك كاف للذهاب إلى المستشفى؟ هل كانت تتناول الدواء بنفسها لعشر سنوات؟ لا أفهم".

وأضاف آخر: "من المرعب رؤية الصور، هؤلاء التجار أشرار حقًا".