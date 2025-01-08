15 صورة لـ أجمل 5 منازل في العالم- فخامة لا تُصدق

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر المنازل أكثر من مجرد مساكن، فهناك العديد من المنازل التي تتميز بتصميمها الساحر والجذاب.

فيما يلي، إليكم أجمل 5 منازل حول العالم، وفقا لموقعي "cntraveler" و"timesofindia".

قصر لاكشمي فيلاس، الهند

يقع هذا القصر الفخم في مدينة بارودا الهندية، وهو مزيج رائع من العديد من الأساليب المعمارية، حيث تتميز حدائقه ومنحوتاته وديكوراته الداخلية الفاخرة بجمال ساحر.

فيلا ليوبولدا، فرنسا

تقع هذه الفيلا الفاخرة على الريفييرا الفرنسية، وهي واحدة من أغلى العقارات في العالم، حيث تتميز بحدائقها الواسعة وأبراجها المهيبة وإطلالاتها الخلابة على البحر المتوسط.

فيلا ديل بالبيانيلو، إيطاليا

تقع على بحيرة كومو الإيطالية، وتتمتع بحدائقها الخلابة وإطلالاتها الساحرة على البحيرة، كما أنها تعتبر مكانًا مثاليًا لحفلات الزفاف والتصوير الفوتوغرافي، حيث توفر أجواء رومانسية خلابة.

منزل كلود مونيه، فرنسا

تشتهر حديقة هذا المنزل بجمالها الطبيعي، والتي استوحى منها الفنان كلود مونيه العديد من لوحاته الشهيرة.

منزل فرانك سيناترا في بالم سبرينجز

يعد منزل سيناترا في بالم سبرينجز أكثر من مجرد عقار فخم، فهو تحفة معمارية فريدة، يتكون من أربع غرف نوم واسعة و7 حمامات، كما يوفر مساحة واسعة للاسترخاء والترفيه.

ولكن ما يميز هذا المنزل هو حوض السباحة الشهير المصمم على شكل بيانو، والذي يعتبر أيقونة معمارية لا تُنسى.

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