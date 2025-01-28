الأكثر شهرة.. 10 صور لـ فتاة الروبوت تثير الجدل وتذهل المواطنين

كتب – سيد متولي

في الوقت الذي تستثمر فيه الشركات مليارات الدولارات في الروبوتات والذكاء الاصطناعي لجعل الروبوتات تبدو أكثر إنسانية، تحاول شابة بذل قصارى جهدها لتقليد روبوت.

وتُعرف الشابة باسم "فتاة الروبوت" على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وقد جذبت الانتباه لأول مرة في أغسطس الماضي، خلال مؤتمر الروبوتات العالمي لعام 2024 في بكين ، حيث ظهرت مع عارضة أزياء أخرى بجوار روبوت بشري فائق الواقعية، ما أربك الجمهور، الذين لم يعرف معظمهم أي من المعروضات كان بشريًا وأيها روبوت.

واكتسبت منذ ذلك الحين شهرة كبيرة في الصين وهي الآن منشئة محتوى شهيرة تعرف بـ"فتاة الروبوت" الرائدة في البلاد، بحسب odditycentral.

وانتشرت مقاطع فيديو لفتاة الروبوت تظهر فيها وهي تزور قريتها في الصين، وهي ترتدي زي الروبوت الخاص بها وتذهل الناس هناك بحركاتها الجامدة ووجهها الخالي من التعابير.

وذكرت صحيفة وورلد جورنال، أن طول نموذج الروبوت المحترف يبلغ نحو 1.8 متر، ويرتدي حذاء بكعب عال ليبدو أطول، ويبلغ محيط خصرها 58 سنتيمترا لكن شكلها الشبيه بالدبور يبدو أكثر مبالغة بفضل بدلة الروبوت الخاصة بها.

وعلى الرغم من أن عارضة الأزياء الشابة، التي يُقال إن لقبها هو لي، عادةً ما تكون جيدة جدًا في الحفاظ على وجه جاد أثناء قيامها بروتينها الروبوتي، إلا أنها في أحد المقاطع المنشورة على الإنترنت، تكسر شخصيتها، وتنفجر في الضحك، عندما عرضت عليها إحدى العمات في قريتها تقديمها إلى شاب إذا كانت عازبة.

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