بعد خطأ شائع في المطبخ.. مخلوقات غريبة تتكاثر داخل معدة رجل

كتب- أحمد الضبع:

شعر رجل بريطاني بالجوع فجأة، فتوجه إلى المطبخ وتناول قطعة لحم كانت تغلي داخل إناء على النار قبل أن تنضج تمامًا. وبعد فترة قصيرة، تعرض لحادث سقوط استدعى ذهابه إلى الطبيب.

وأثناء الفحص، أجرى الطبيب أشعة سينية كشفت عن وجود مئات الأكياس الطفيلية لمخلوقات غريبة داخل جسم الرجل، نتيجة تناوله لحمًا غير مطهو جيدًا، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

ونشر الدكتور سام غالي، طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا، صورة الأشعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا الحالة بأنها واحدة من "أغرب الحالات" التي شاهدها.

وأوضح "غالي" أن البيض الطفيلي الذي دخل جسم المريض عبر اللحم الملوث تحول إلى يرقات شكلت أكياسًا منتشرة في الأنسجة الرخوة بجسمه، خاصة الوركين والساقين.

وأشار إلى أن المريض لم يكن على علم بحالته، وأُجريت له الأشعة بعد تعرضه لسقوط أدى إلى آلام في الورك.

داء الكيسات المذنبة، الناتج عن هذه العدوى، يعد من الأمراض الخطيرة التي قد تصيب الجهاز العصبي أو الدماغ، ما يؤدي إلى مضاعفات قاتلة في بعض الحالات.

وغالبًا ما تنتقل العدوى عبر تناول لحم خنزير ملوث، أو عبر عدم غسل اليدين جيدًا بعد استخدام الحمام.

وأضاف الدكتور غالي أن نحو 50 مليون شخص يُصابون بهذا المرض سنويًا، مع تسجيل 50 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

وأكد أن الوقاية تبدأ بالحفاظ على النظافة، وغسل اليدين، وتجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدًا.

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