3 أماكن في المنزل لا يجب وضع المرايا بها- تجلب النكد والحزن

3 أماكن في المنزل لا يجب وضع المرايا بها- تجلب الن

كتبت- أسماء مرسي:

المرايا من العناصر الأساسية في الديكور الداخلي، فهي تضفي لمسة من الجمال على المكان، ولكن هل تعلم أن وضع المرآة في المكان الخطأ قد يؤثر سلبا على طاقة منزلك؟

تأثير وضع المرايا على الطاقة المنزلية

في هذا الصدد، أوضحت خبيرة الطاقة إيمان خير لـ"مصراوي" أن لمكان وضع المرآة تأثيرا كبيرا على الطاقة الإيجابية في المنزل، فارتباط مكان معين بالمرآة يؤدي إلى الشعور بالنكد والحزن، وحدوث مشكلات أو اضطرابات في الحياة الزوجية.

أخطاء شائعة في وضع المرايا:

المرآة مقابل السرير

حذرت الخبيرة من أن وجود المرآة مقابل السرير في غرفة النوم، لأنه يسبب القلق والتوتر بين الأزواج، ما يؤثر على استقرار العلاقة الزوجية.

المرآة مقابل السفرة

يؤدي وضع المرآة مقابل السفرة إلى زيادة المصاريف الشهرية، وذلك لأن انعكاس الطعام في المرآة يزيد من الشهية ويؤدي إلى إهدار الطعام.

المرآة أمام البوتاجاز

كما أشارت إلى أن من وضع المرآة أمام البوتاجاز، حيث أنها تكثف طاقة النار ما يجلب النكد وحدوث مشكلات وخلافات بين الزوجين.

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