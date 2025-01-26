دب يهاجم مصورا ويحاول أكله حيا.. لحظات تحبس الأنفاس (صور)

10 صور لأغرب مكان في العالم.. أهالي هذه الجزيرة يتحدثون بـ الصفير فقط

كتب- أحمد الضبع:

تعرض مصور الحياة البرية جوردون بوكانان لهجوم من دب قطبي، أثناء تصويره سلسلة وثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان "عائلة الدب القطبي وأنا" في جزيرة سفالبارد، ضمن الدائرة القطبية الشمالية.

بدأت الحادثة حينما لاحظ بوكانان دبًا قطبيًا جائعًا يتجه نحوه، متجاهلًا فتحة تنفس الفقمة المستهدفة، وبدلاً من ذلك استهدف مكعب البليكسيجلاس الذي كان المصور يختبئ بداخله، ورغم تصميم المكعب لتحمل الهجمات، إلا أن الوضع أصبح مرعبًا عندما بدأ الدب بمحاولة اختراقه بمخالبه القوية.

بوكانان الذي يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تصوير الحياة البرية، ذكر أن قلبه كان ينبض بقوة خلال اللحظات الحرجة، مشيرًا إلى أن المكعب صُمم بعناية ليتيح التصوير بعدسات طويلة دون التأثير على سلوك الحيوانات الطبيعية، لكن تلك المواجهة أظهرت مدى خطورة الحيوانات المفترسة، خاصة مع تزايد الجوع الناتج عن نقص الفقمات بسبب التغيرات البيئية.

سفالبارد التي تشتهر بكثافة الدببة القطبية، كانت الخلفية المثالية للسلسلة، لكنها تحمل مخاطر جمّة، ولم يكن الهجوم استعراضًا عدوانيًا عابرًا، بل محاولة حقيقية لافتراس بوكانان، ما جعله يصف اللحظة بأنها الأكثر رعبًا في مسيرته المهنية.

ورغم التحديات، أكد المصور أن هذه التجربة تعكس أهمية فهم الطبيعة واحترامها، خاصة مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي على الحيوانات في القطب الشمالي.

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