قطة تسافر على متن 3 رحلات جوية لمدة 24 ساعة.. كيف حدث ذلك؟

كتبت- شيماء مرسي

أصبحت القطة "ميتنز" حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد أن سافرت على متن 3 رحلات جوية بين نيوزيلندا وأستراليا خلال 24 ساعة فقط، وذلك بعد نسيان القفص الخاص به في مخزن الشحن بالطائرة.

وبدأت القصة عندما تم حجز تذكرة لـ القطة "ميتنز" البالغة من العمر 8 سنوات لرحلة ذهاب فقط مع عائلتها من مدينة كرايستشيرش بـ نيوزيلندا إلى منزلهم الجديد في ملبورن بأستراليا، بحسب موقع "globalnews".

وكشفت مالكة القطة وتدعى "مارجو نياس" أنها انتظرت 3 ساعات حتى يتم إنزال قطتها من منطقة الشحن بالطائرة، لكنها لم تظهر أبدا.

وبعد فترة أخبر موظفو المطار "مارجو" ظهر موظفو الأرض أن قطتها داخل الطائرة التي عادت إلى نيوزيلندا مرة أخرى، وسوف تستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات ونصف.

ولمحاولة الحفاظ على سلامة القطة قام قائد الطائرة بتشغيل التدفئة في حجرة الشحن.

وبعد يوم قامت شركة نقل الحيوانات الأليفة التي استعانت بها "مارجو" بترتيب سفر "ميتنز" عند عودتها إلى نيوزيلندا وتأكدت من عودتها إلى إلى ملبورن، وبالفعل لم يصب القطة أي أذى.

ودفعت شركة طيران نيوزيلندا جميع نفقات سفر نياس واعتذرت لها.

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