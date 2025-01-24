"حياة دون سيارات".. 10 صور لـ قرية خالية من وسائل المواصلات نهائيا

أغرب من الخيال.. 20 صورة لقبيلة لا تدفن موتاها وتعيش معهم في المنازل

كتبت- أسماء مرسي:

تقع قرية جيثورن، في مدينة هولندا، في مقاطعة أوفرآيسل، وتتميز بجمال طبيعي خلاب وهدوء لا مثيل له، حيث تغيب عنها أصوات السيارات تماما.

تمتد جيثورن على مساحة أربعة أميال من القنوات المتشابكة، ما يجعلها تشبه مدينة البندقية الشهيرة، لذلك يطلق عليها غالبًا "فينيسيا الهولندية" أو "البندقية الصغيرة"، وفقا لموقع "timesofindia".

منازل فريدة من نوعها

تتميز جيثورن بمنازلها التقليدية ذات الأسقف المصنوعة من القش، والتي تعكس الطراز المعماري الهولندي الأصيل، كما تضم العديد من الحدائق والجسور الخشبية التي تربط بين القنوات، ما يضفي عليها لمسة من الجاذبية.

لا يسمح بالسيارات

نظرا لأن السيارات ممنوعة داخل القرية، فهي لا تعرف ضجيج السيارات، ولا صخب الشوارع، لذا فإن السكان والزوار يستمتعون بتجربة فريدة من نوعها وهي التنقل بالقوارب الصغيرة التي تخترق القنوات بين المنازل التقليدية ذات الأسقف القشية.

عند الوصول إلى جيثورن، سيُطلب منك ركن سيارتك في المواقف المخصصة خارج القرية، ومن ثم، يمكنك استكشاف معالم القرية سيرا على الأقدام أو استئجار دراجة هوائية للتجول بين المناظر الطبيعية الخلابة.

التنقل في القرية

يعيش سكان هذه القرية الفريدة في منازل مبنية على جزر صغيرة، متصلة ببعضها البعض عبر شبكة من القنوات، ولأن الماء هو الشريان الحيوي لهذه القرية، فإن وسائل النقل الأساسية هي القوارب الخشبية التقليدية.

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