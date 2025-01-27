10 صور لأضيق وأغرب منزل في العالم.. عرضه لا يتجاوز قدمين

10 صور لأغرب مكان في العالم.. أهالي هذه الجزيرة يتحدثون بـ الصفير فقط

كتب- أحمد الضبع:

في حي والتون بمدينة ليفربول، يقع منزل فريد من نوعه يُعتقد أنه الأغرب في العالم والأضيق في بريطانيا، بعرض لا يتجاوز قدمين في أضيق نقطة داخله.

وعلى الرغم من تصميمه الغريب، يظل هذا المبنى الصغير محط اهتمام السكان المحليين والزوار.

يتسم المنزل المكون من طابقين، بشكله الإسفيني الناتج عن بنائه في موقع قصف خلال الحرب العالمية الثانية، ويُقال إن العقار كان على مر السنين متجر أحذية وتحف وزينة عسكرية، قبل أن يتحول لاحقًا إلى سكن للإيجار، وفقًا لـ"ديلي ميل".

تتذكر إيلين هانتر، التي نشأت في المنطقة، المنزل حينما كان محلا لبيع الأحزية في طفولتها، أما داري ريفز، عامل البناء البالغ من العمر 60 عامًا، فيروي أن المنزل كان متجرًا شهيرًا لبيع التحق خلال أيام دراسته.

ويعتبر العقار القريب من ملعب جوديسون بارك، مثالًا على كيفية استفادة المدينة من مساحات غير تقليدية بعد الدمار الكبير الذي شهدته خلال الحرب.

وعلى الرغم من مساحته الضيقة، فقد قُسّم المنزل ليشمل شققًا صغيرة، مستفيدًا من موقعه في منطقة ذات طلب مرتفع على الإيجار.

في حين يبلغ متوسط أسعار المنازل في المنطقة حوالي 75 ألف جنيه إسترليني، فإن هذا العقار الغريب تم بيعه آخر مرة بمبلغ 38,500 جنيه إسترليني في عام 2013، ما يعكس خصوصية تصميمه وتاريخه.

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