حتى لو راتبك 4 آلاف جنيه.. 7 أسرار تجعل مرتبك يكفيك طوال الشهر

كتب- أحمد الضبع:

إدارة المال بشكل حكيم يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يتقاضون مرتبات متواضعة في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، حتى لو كان الدخل الشهري محدودًا، مثل 4 آلاف جنيه، حسبما أكد الخبير الاقتصادي حسام التهامي.

وأضاف "التهامي" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هناك استراتيجيات بسيطة يمكن أن تعزز القدرة على إدارة الأموال بشكل أفضل، تجل المرتب يكفي صاحبه لآخر الشهر مهما كان قليلًا.

وضع ميزانية دقيقة

وأوضح أن أبرز الطرق التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف تشمل وضع ميزانية دقيقة، من خلال تحديد مصادر الدخل والمصروفات الشهرية، وتخصيص مبالغ ثابتة للأشياء الضرورية مثل الأكل والإيجار والفواتير، مع تجنب التبذير على الكماليات.

التركيز على احتياجاتك الأساسية

ونصح "التهامي" بتقليل الإنفاق على المنتجات غير الأساسية، فمن الأفضل أن تقتصر المشتريات على الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الطعام والأدوية، مع تقليص نفقات الترفيه والتسلية والخروجات غير الضرورية والإقلاع عن التدخين.

شراء الاحتياجات بذكاء

وشدد على ضرورة شراء المواد الغذائية والاحتياجات المنزلية بكميات كبيرة تكفي لمدة شهرين، من المحال التي تقدم عروضا وتخفيضات، مثل منافذ وزارة الزراعة، والمبادرات الحكومية كأسواق اليوم الواحد في المحافظات، والتي تصل فيها الخصومات إلى 50%.

تقليل استهلاك الطاقة

وأوصى بتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك كهرباء عالية مثل المكيفات، ويمكن اللجوء إلى حلول بسيطة مثل إطفاء الأضواء عند عدم الحاجة أو استخدام مصابيح موفرة للطاقة، والتقليل من استهلاك الإنترنت وترشيد استهلاك المياه، لتجنب دفع فواتير كبيرة.

البحث دائمًا عن مصادر دخل جديدة

وقال حسام التهامي، إنّه من أفضل الطرق لزيادة الدخل هو تطوير المهارات المهنية والشخصية بالنسبة للشباب عبر الإنترنت في مجالات مطلوبة كالتسويق الرقمي والتصميم الجرافيكي، والحصول على دورات تدريبية مجانية على منصات مثل "إدراك" والبحث عن عمل أونلاين.

تخصيص مبلغ صغير للطوارئ

وبيّن أنه من الضروري تخصيص مبلغ صغير للطوارئ بعيدًا عن ميزانيتك الأساسية، للتعامل مع أي مصاريف غير متوقعة مثل الأعطال أو المشكلات الصحية.

الاستفادة من خدمات الدولة المصرفية

وأوضح "التهامي" أنه يمكن الاستفادة من القرض الحسن الذي تطرحه البنوك الحكومية مثل بنك ناصر الاجتماعي في إنشاء مشروع خاص يدر دخلا جديد، مثل شراء سيارة واستخدامها في النقل عبر التطبيقات الرقمية.

واختتم بالإشارة إلى أنّ البركة هي التي تجعل الإنسان غنيًا وقانعًا، وليس المرتب المرتفع أو كثرة المال.

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