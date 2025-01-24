"ماكنتش بتخلف".. سيدة تلد طفلا بعد 4 ساعات من اكتشاف حملها

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، أنجبت امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا من مدينة هانجتشو بالصين طفلًا ذكرًا، بعد أربع ساعات من اكتشافها بشكل غير متوقع أنها حامل.

وبحسب موقع NDTV، كانت المرأة، التي تم التعرف عليها فقط باسم عائلتها جونج، قد قيل لها سابقًا أنها لن تتمكن أبدًا من إنجاب الأطفال.

وذهبت السيدة إلى المستشفى بحثًا عن علاج لارتفاع ضغط الدم، لكن الأطباء أصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا أنها في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل.

واستشارت "جونج" وزوجها الأطباء سابقًا بشأن التلقيح الصناعي ، لكن نصحهما الأطباء بفقدان الوزن أولاً قبل المضي قدمًا في الإجراء، ولم يتم الكشف عن وزنها، لكنها وصفت بأنها طويلة القامة وتعاني من زيادة الوزن.

وجاء الاكتشاف المدهش للسيدة، عندما بدأت "جونج" تشعر بخدر في ذراعيها، وبعد إجراء فحص جسدي في عيادة، لوحظ ارتفاع ضغط دمها، ما دفعها إلى طلب المزيد من العلاج في مستشفى.

وخلال الفحص، ذكرت أنها تعاني من عدم انتظام دورتها الشهرية مؤخرًا، ما دفع الأطباء إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، والذي كشف عن حملها بطفل.

وبعد أن تبين أن حالة جونج حرجة، أجرى الأطباء على الفور عملية قيصرية طارئة، وولدت طفلها الذكر بوزن 2 كجم، ما أثار دهشة السيدة وسعادتها.

وقالت جونج: "لم تمر سوى أربع ساعات منذ أن علمت بحملي حتى ولادة طفلي" .

ولا تعد حالة جونج فريدة من نوعها في المستشفى، فقبل سنوات عديدة، تم إدخال امرأة أخرى، يبلغ وزنها 100 كجم، لإجراء عملية جراحية واكتشفت أنها حامل في الأسبوع الثالث والعشرين.

وقال الدكتور يانج ليوي، طبيب التوليد في المستشفى، إن النساء ذوات الوزن الثقيل غالبًا لا يلاحظن علامات الحمل بسبب عدم اكتساب الوزن بشكل كبير وحركة الجنين الضئيلة.

وأضاف يانج: "النساء اللائي لا يعرفن أنهن حوامل لن يخضعن لفحص ما قبل الولادة، ما يجعل من الصعب ضمان سلامة الأم والطفل".

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