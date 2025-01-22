"الخالد" قاوم 8 زلازل.. 10 صور مرعبة للمبنى الأغرب على الإطلاق

كتب – سيد متولي



"إل إنمورتال" أو (الخالد) هو مبنى بارز في مدينة ماتشالا الإكوادورية، وهو مشهور بمظهره غير المستقر بسبب وجود طابق أرضي ضيق بشكل غير عادي.

وبحسب odditycentral، يقع هذا المبنى على زاوية شارعي بيشينشا وبوينافيستا في وسط ماتشالا، ويقاوم الزلازل في الإكوادور منذ أكثر من 30 عامًا.

وعند النظر إليه، قد تعتقد أن أدنى هزة ستكون كافية لإسقاط المبنى المكون من أربعة طوابق، لكنك مخطئ، فقد نجا المبنى من زلازل خطيرة، بما في ذلك زلزال في عام 2023 بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مع أضرار طفيفة.

ويشتهر المبنى بوجود ثلاثة طوابق علوية تتدلى على ارتفاع خمسة أمتار دون أي أعمدة للدعم، واكتسب المبنى الآن لقب "الخالد" بسبب مقاومته الأسطورية للزلازل على الرغم من مظهره غير المستقر.

وتصدر المبنى الأكثر شهرة في ماتشالا عناوين الأخبار الوطنية في الإكوادور في عام 2023، بعد زلزال بقوة 6.5 درجة، وذكرت العديد من الصحف ومحطات التلفزيون أن المبنى الأيقوني قد انحدر إلى الأمام قليلاً وأنه معرض لخطر الانهيار، تم إغلاق الرصيف حول المبنى لسلامة المشاة، وطُلب من الفنيين من أمانة إدارة المخاطر فحص المبنى.

"نحن لا نريد شائعات أو تعليقات كاذبة، الشيء الوحيد الذي نطلبه من المواطنين هو الهدوء"، هكذا قال ويلمان سانشيز، مالك المبنى ، لصحيفة El Universo في عام 2023، "يلبي المبنى جميع المتطلبات؛ فقد بناه المهندس خورخي مانزانو، مهندس الإنشاءات الذي بنى أطول المباني في جواياكيل، المبنى آمن!"

وأضاف سانشيز، أنه طلب من الفنيين فحص المبنى لطمأنة الناس، الذين كانوا يتكهنون منذ عقود حول متى وكيف سيتحطم المبنى الخالد، وذلك بسبب مظهره غير المعتاد، لكن مالك المبنى يقول إنه يتمتع بقاعدة قوية وأساس عميق للغاية.

وظل مبنى "الخالد" قائمًا لأكثر من ثلاثة عقود وصمد أمام ثمانية زلازل خطيرة على الأقل خلال تلك الفترة، لا شك في أنه غير تقليدي، لكنه آمن عكس ما يبدو، يضم مبنى الخالد العديد من الشركات في الطابق الأرضي، وعددًا من الشقق في الطوابق العلوية.



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