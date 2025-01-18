8 حيوانات تبتسم وتضحك مثل البشر.. 20 صورة

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كتبت- نرمين ضيف الله

هناك العديد من الحيوانات التي يمكن أن تظهر تعبيرات مشابهة للابتسامة أو الضحك، لكن هذا لا يعني أنها تشعر بالسعادة بالطريقة التي يشعر بها البشر بعض الحيوانات التي قد تبدو وكأنها تبتسم أو تضحك مثل البشر.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الحيوانات التي تبتسم وتضحك مثل البشر، وفقا لموقع "timesofindia".

1. الشمبانزي:

يعتبر الشمبانزي من أقرب الحيوانات للبشر في مجموعة القرود العليا، يمكنهم إظهار تعبيرات مشابهة للابتسامة عندما يكونون في حالة مزاجية جيدة أو أثناء اللعب.

2. الدلافين:

تعتبر الدلافين من الحيوانات الاجتماعية، وتظهر في بعض الأحيان تعبيرات يبدو أنها تشبه الابتسامة، لكن هذا غالبًا ما يكون بسبب بنية فمهم وليس تعبيرًا عن السعادة الفعلية.

3. الكلاب

الكلاب تعتبر من الحيوانات الاجتماعية أيضًا، ويمكن أن تظهر تعبيرات وجهها وكأنها مبتسمة عندما تكون سعيدة أو في حالة لعب.

4. القطط

في بعض الأحيان قد تظهر القطط تعبيرات وجوه قد تظن أنها ابتسامة، لكن القطط لا تضحك بالطريقة التي يفعلها البشر.

5- إنسان الغاب

كما أن إنسان الغاب لديه مشاعر وتعبيرات متشابهة للبشر، فهو يبتسم ويضحك ويقهقه، وينفجر في ضحكات مرحة عندما يستمتع بشيء ما.

6- البغبغان

يتم تعليم معظم الببغاوات التحدث وتقليد البشر، ومع مرور الوقت، يتعلمون أيضًا كيفية الابتسام والضحك مثل البشر.

7- البونوبو

تشترك قرود البونو بو مثل الشمبانزي في العديد من السلوك مع البشر، فهي تبتسم مثل البشر وتضحك عندما يتم دغدغتها، وتنفجر في الضحك عندما ترى شيء مسلي.

8- الغوريلا

على غرار البشر، تبتسم الغوريلا وتضحك أيضًا أثناء التفاعل، مثلما تختلف أصوات وضحك الإنسان، فإن الغوريلا تتصرف أيضًا على هذا النحو.

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