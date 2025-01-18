من البصق على العروس إلي منع دخول الحمام.. 20 صورة لأغرب تقاليد الزفاف حول العالم

كتبت- أسماء العمدة:

تختلف تقاليد حفلات الزفاف من ثقافة لأخرى، وبعضها قد يبدو غريبًا أو غير مألوف للآخرين.

وفي السطور التالية نستعرض أغرب 3 تقاليد زفاف من حول العالم، وفقًا لموقع Times of India:

1- البصق على العروس في كينيا

في بعض قبائل كينيا، يقوم والد العروس بالبصق على رأسها وصدرها، قبل أن تغادر منزل العائلة مع زوجها.

ويُعتبر هذا البصق رمزًا للمباركة والتمنيات بحياة زوجية سعيدة، وقد يبدو هذا التقليد غريبًا، لكنه يحمل معاني عميقة في ثقافة هذه القبائل.

2- منع استخدام الحمام بعد الزفاف في إندونيسيا

في بعض المناطق الإندونيسية، يُمنع العروسان من استخدام الحمام لمدة ثلاثة أيام بعد حفل الزفاف.

ويُعتقد أن هذا التقليد يجلب الحظ السعيد ويقي من المشاكل الزوجية، وخلال هذه الفترة، يُراقبهما أفراد العائلة، ويُقدّم لهما الحد الأدنى من الطعام والشراب.

3- طقوس البكاء في توجيا - الصين

في بعض مناطق الصين، تخضع العروس لما يُعرف بـ"طقوس البكاء" قبل الزفاف.

تبدأ العروس بالبكاء لمدة ساعة يوميًا لمدة شهر قبل الحفل، وبعد عشرة أيام، تنضم إليها والدتها، وبعد عشرة أيام أخرى، تنضم جدتها.

ويُعتقد أن هذه الطقوس تُعبّر عن الامتنان والفرح، وتُساعد العروس على التخلص من التوتر قبل الزواج.

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