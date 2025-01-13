فيديو صادم.. حفرة ضخمة تبتلع سيارة فجأة بعد انشقاق الأرض- وهذا ما حدث

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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، التقطت كاميرات المراقبة لحظة سقوط جزء كبير من شارع "شمال 6" في أحد أحياء فيلادلفيا، محدثة حفرة عملاقة كادت تبتلع حافلة نقل عامة كانت تسير في الطريق.

انتشر مقطع فيديو للحادثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر لحظة انهيار الحفرة وابتلاعها لجزء من الحافلة.

ووفقا للفيديو، كانت الحافلة تسير ببطء عندما بدأت الأرض بالانهيار من تحتها، لتغوص بعجلاتها الأمامية في الحفرة قبل أن تتمكن من الخروج منها بأعجوبة، وفقا لموقع "fox29".

وقال أحد السكان، إيلي هيرنانديز، إن صوت انهيار الحفرة كان قويا وكأنه انفجار قوي.

وأكدت إدارة المياه في فيلادلفيا أنها تعمل على التحقيق في الحادث لتحديد السبب الرئيسي وراء الانهيار، وقد أرسلت فرقا إلى الموقع لإجراء عمليات الإصلاح اللازمة وتأمين المنطقة.

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