10 صور لمدينة تتوفر فيها وظائف برواتب تتجاوز مليوني جنيه شهريا.. ومصاريفها رخيصة

كتب- أحمد الضبع:

منطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية تُعتبر وجهة رئيسية للباحثين عن وظائف ذات رواتب مرتفعة، حيث تتميز بتوافر فرص برواتب تزيد عن 500 ألف دولار سنويًا، ما يعادل 2 مليون و118 ألف جنيه مصري شهريًا، متفوقة بذلك على أي مدينة أخرى في العالم.

وفي دراسة حديثة أعدتها شركة "ADP Research"، تبين أن واحدة من كل 48 وظيفة في منطقة خليج سان فرانسيسكو تدفع هذا المبلغ، وهو ضعف ما هو موجود في مدينة أوستن بولاية تكساس، التي احتلت المركز الثاني.

ويرتبط هذا التفاوت الكبير بهيمنة قطاع التكنولوجيا في المنطقة، الذي يوفر تعويضات ضخمة للمهندسين والمديرين التنفيذيين في كبرى شركات وادي السيليكون مثل Apple وGoogle وMeta، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

كما أظهرت الدراسة أن منطقة خليج سان فرانسيسكو تتميز بانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بأي مدينة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكة، وذلك لعدة أسباب أهمها الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسي والمخون الاستراتيجي الكبير من جميع المنتجات، والذي يجعل عملية العرض أكثر من الطلب، إلى جانب الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن مقابل اشتراك بسيط.

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