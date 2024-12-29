10 صورلـ أغرب أنواع الطيور حول العالم- ستصيبك بالدهشة

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كتبت- أسماء مرسي:

يتنوع عالم الطيور بشكل مذهل، ويضم العديد من الأنواع التي تتميز بخصائص غريبة ومميزة.

في هذا التقرير، إليكم أغرب أنواع الطيور حول العالم، وفقا لما ورد في موقع "discoverwildlife".

طائر الكاكابو

بالرغم من مظهره الذي يُشبه البومة، إلا أنه ينتمي إلى عائلة الببغاوات، ويتميز بحجمه الكبير ووزنه الثقيل، حيث يصل وزن الذكر منه إلى 4 كيلوجرامات، وطوله إلى حوالي 60 سم.

كما أنه لا يطير، ويفضل الحياة الليلية، ويعيش هذا الببغاء الفريد في الغابات النيوزيلندية، ويعتمد على لونه الأخضر الزيتوني للتخفي بين الأشجار والنباتات.

الكيتزال

أما الكيتزال، فهو طائر آخر يتمتع بجمال كبير يجعله من أكثر الطيور شهرة في العالم، ويعيش في غابات أمريكا الوسطى، ويتميز بألوانه الزاهية التي تشمل الأخضر اللامع والأحمر الدموي والأصفر.

أكثر ما يميز الكيتزال هو ذيله الطويل والملون، الذي يصل طوله أحيانا إلى ضعف طول جسم الطائر نفسه.

الكاسواري الجنوبي

يعد الكاسواري الجنوبي واحدا من أغرب الطيور في العالم، حيث يتميز بمظهره البدائي الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، فهو يمتلك رأس وأعناق زرقاء داكنة وريش أسود كثيف.

ويعيش هذا الطائر العملاق في الغابات الاستوائية الكثيفة في شمال شرق أستراليا وجنوب بابوا غينيا الجديدة وإندونيسيا، حيث يتغذى على الفواكه والحشرات الصغيرة.

الجاكانا

تشتهر طيور الجاكانا بأصابعها الطويلة التي تساعدها على المشي على النباتات المائية العائمة، ما أكسبها لقب "أقدام الزنبق"، ولكن ما يميزها هو نظامها الاجتماعي الفريد.

طائر السكرتير

هذا الطائر يجمع بين ميزات عدة طيور في كائن واحد، فمنقاره يُشبه صقور الفرائس، ورأسة الأصلع يجعله يبدو وكأنه طائر زبال، بينما أرجله الطويلة تشبه أرجل طائر الفلامنجو.

ورغم هذا المظهر المميز، فإن طائر السكرتير يتغذى بشكل أساسي على الحشرات واللافقاريات الصغيرة، بعيدا عن عادات الصقور في اصطياد الفرائس الكبيرة.

طائر الفرقاطة

تُعرف طيور الفرقاطة بجمالها الفريد، خاصة ذكورها خلال موسم التزاوج، ففي هذه الفترة، تنفخ الذكور كيساً أحمر لامعاً في مقدمة حلقها يشبه البالون، ويقومون بضربه بمنقارهم لإصدار صوت مميز يجذب الإناث، هذا العرض يعتبر من أجمل العروض التزاوجية في عالم الطيور.

النسر الملك

النسر الملكي هو طائر آخر يثير الدهشة بجماله الغريب، فرأس ورقبة هذا الطائر زاهية الألوان، على عكس جسمه الأبيض وأجنحته السوداء.

هذا التناقض في الألوان يجعل النسر الملكي يبدو وكأنه لوحة فنية فريدة، بالإضافة إلى ذلك، يتميز بوجود لون غريب على جانب منقاره يسمى "الكارونكل"، ما يزيد من غرابة مظهره.

طائر الطنان ذو المنقار السيفي

يتميز هذا الطائر بمنقار استثنائي الطول، إذ يصل طوله إلى حوالي 12 سنتيمتر، متجاوزا طول جسمه الصغير، هذا يمكنه من الوصول إلى أعماق الأزهار الطويلة، مستخلصا الرحيق الحلو الذي يتعذر على طيور النحل الأخرى الوصول إليه.

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