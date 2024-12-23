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20 صورة لأغلى 5 فواكه في العالم.. سيصدمك سعرها

04:00 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    فاكهة نونج هان دوريان
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    البطيخ يوباري
  • عرض 20 صورة
    مانجو تايو نو تاماجو
  • عرض 20 صورة
    البطيخ يوباري
  • عرض 20 صورة
    فاكهة نونج هان دوريان
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    فاكهة نونج هان دوريان
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    البطيخ يوباري
  • عرض 20 صورة
    فراولة ملكة سيمبيكيا
  • عرض 20 صورة
    فاكهة نونج هان دوريان
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    فاكهة نونج هان دوريان
  • عرض 20 صورة
    فراولة ملكة سيمبيكيا
  • عرض 20 صورة
    مانجو تايو نو تاماجو
  • عرض 20 صورة
    العنب الروبي الروماني
  • عرض 20 صورة
    مانجو تايو نو تاماجو
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كتبت- شيماء مرسي

هل تساءلت يوما عن سبب ارتفاع سعر بعض أنواع الفواكه بشكل جنوني؟ الإجابة تكمن في عدة عوامل منها ندرة هذه الفواكه، وطرق زراعتها المعقدة، ومذاقها الفريد، وشكلها الغريب.

وفيما يلي نرصد لكم أغلى فواكه في العالم، بحسب ما ذكر موقع "newsukraine".

البطيخ يوباري:

تُزرع هذه الفاكهة اليابانية في مدينة يوباري، حيث تتميز ثمارها بأنها مستديرة تماما وحلوة المذاق، وتباع بعض هذه الفاكهة في المزادات بمبالغ قياسية.

السعر: يصل سعر القطعة إلى 15 ألف دولار ( أي ما يعادل 763248 ألف جنيه).

العنب الروبي الروماني:

توجد في اليابان، ويصل وزنها 20 جرام وتشتهر بنكهتها الغنية.

السعر: يصل سعر الكيلو 12000 دولار ( أي ما يعادل 610598 جنيه مصريا).

نونج هان دوريان:

يطلق على هذا النوع "ملك الفاكهة" ويزرع في تايلاند ويتميز بطعمه الفريد والنادر حيث يجمع بين الحلاوة والملمس الكريمي.

السعر: يصل سعر القطعة 48000 دولار (أي ما يعادل 2442394 جنيها مصريا).

فراولة ملكة سيمبيكيا:

تزرع في اليابان وتتميز كل حبة منها بالشكل المثالي والمذاق الاستثنائي.

السعر: يصل سعر القطعة منها إلى 85 دولار (أي ما يعادل 4325 آلاف جنيها مصريا).

مانجو تايو نو تاماجو:

تزرع في منطقة ميازاكي باليابان وتتمتع بنكهة غنية ولون أحمر برتقالي، ما يجعلها رمزا للفخامة.

السعر: يصل سعر القطعة الواحدة 2000 دولار (أي ما يعادل 101766 جنيها مصريا).

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أغلى فواكه في العالم البطيخ يوباري فاكهة الدوريان
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