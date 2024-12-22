النمل الأبيض يحتل حيًّا ثرِيًّا في أرقى مدينة بالعالم.. خرج عن السيطرة

كتب- أحمد الضبع:

شهد أحد الأحياء الراقية في كاليفورنيا الأمريكية موجة غريبة من النمل الأبيض الذي اجتاح العديد من المنازل، ما أثار ذعر السكان خاصة بعد إخلاء المباني من ساكنيها بشكل كامل.

وأخلت وحدة مكافحة الحشرات مجمع ديل راي بلازا بحي بلايا ديل راي، مع تغطيته لتنفيذ عملية تطهير من النمل الأبيض الذي خرج عن السيطرة بين 11 و13 ديسمبر الجاري، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدى انتشار النمل الأبيض إلى ظهور العديد من السرقات، ورغم وعد جمعية ملاك المنازل بتوفير حماية أمنية على مدار الساعة، تعرضت 23 وحدة من أصل 39 وحدة في المبنى للاقتحام والنهب.

وتشير التقارير إلى سرقة مبالغ مالية ومجوهرات وأسلحة نارية، مع ترك المنازل في حالة من الفوضى، وقال أحد السكان، لورين براون، لشبكة KTLA: "لقد حُطمت 23 بابًا، واختفت الأموال والأسلحة، ما حدث يبدو كعملية منظمة بعناية".

ويُعد حي بلايا ديل راي من أغلى الأحياء في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط الإيجار الشهري حوالي 2461 دولارًا، أي أعلى بنسبة 58% من المتوسط الوطني.

اقرأ أيضا:

"الحركة بركة".. المشي يحميك من الإصابة بهذا المرض

ماذا يحدث لكليتيك وكبدك عند تناول كوب زنجبيل بالليمون؟.. مفعوله سحري

لسبب غريب.. شركة كهرباء بريطانية تحذر من استخدام الفرن الكهربائي بعد 4 مساء

11 صورة لأغرب أشجار كريسماس في العالم.. بعضها مصنوع من الذهب

خد بالك من قراراتك المالية قبل انتهاء 2024.. تحذير لـ 3 أبراج