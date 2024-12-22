قبيلة يتمتع جميع أفرادها بعيون زرقاء لا تصدق- 15 صورة تكشف

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كتبت- أسماء مرسي:

تتميز قبيلة بوتون الإندونيسية بظاهرة فريدة تتمثل في امتلاك أفرادها عيونا زرقاء لامعة، بسبب طفرة جينية أحدثت تغييرات في الجينات المسؤولة عن لون العين.

طفرة جينية فريدة

هذه الطفرة الوراثية، المعروفة باسم متلازمة "واردينبيرج"، تؤثر على توزيع الصبغة في الجلد والشعر والعينين، ما يمنح هؤلاء الأفراد مظهرا مميزا بعيون زرقاء لامعة تتناقض مع البشرة الداكنة والشعر الأسود السائدين في المنطقة.

وتقدر الإحصائيات أن هذه المتلازمة تصيب فردا واحدا من بين كل 42 ألف شخص حول العالم، وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "wowshack".

قبيلة بوتون

ينقسم سكان جزيرة بوتون إلى عدة قبائل، وبعض هذه القبائل يحملون هذه المتلازمة الجينية، ما يجعل بعض أفرادها يتمتعون بعيون زرقاء لامعة، في حين أن البعض الآخر يكون لديه عين زرقاء وأخرى بنية.

ووفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك تأثير متلازمة "واردينبيرج" على الحواس:

أحد أبرز أعراض متلازمة واردينبورج هو تأثيرها على حواس السمع والبصر، ففي حين أن بعض المصابين قد يعانون من فقدان سمع متوسط إلى شديد، إما في أذن واحدة أو في كلتيهما.

أما بالنسبة للبصر، تسبب تغيرات ملحوظة في لون العينين والشعر والجلد، ففي كثير من الحالات، تكون لون العيون شاحبا أو أزرقا، وقد يختلف لون كل عين عن الأخرى.

كما يمكن ملاحظة وجود بقع ملونة مختلفة داخل قزحية العين، بالإضافة إلى ذلك، يظهر لدى الكثير من المصابين شعر أبيض فوق الجبهة، وقد يلاحظون شيب مبكر في الشعر.

أنواع متلازمة واردنبرج:

هناك 4 أنواع من هذه المتلازمة، ولكل نوع مجموعة مميزة من السمات والعلامات:

النوع الأول

يتميز هذا النوع بوجود مسافة كبيرة بين العينين، وأنف عريض، ويعاني بعض المصابين بهذا النوع من فقدان جزئي للسمع.

النوع الثاني

يسبب هذا النوع فقدان سمع متوسط إلى شديد، وقد لا تظهر على المصابين بهذا النوع أي ملامح وجهية مميزة.

النوع الثالث (متلازمة كلاين-واردينبورج)

بالإضافة إلى فقدان السمع، يعاني المصابون بهذا النوع من تغييرات في لون الجلد (بقع بيضاء)، وتشوهات في نمو العظام في الأطراف.

النوع الرابع (متلازمة واردينبورج-شاه)

يشمل هذا النوع جميع أعراض متلازمة واردنبرج بالإضافة إلى أعراض مرض هيرشسبرونج، وهو اضطراب يؤثر على الأمعاء الغليظة ويسبب إمساك شديد.

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