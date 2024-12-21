6 صور لوقعة غريبة.. رجل يتفاجأ بأسنان حيوان منقرض في منزله

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تعرض رجل من نيويورك لصدمة بعدما وجد أسنان ضخمة بحالة سليمة بين أوراق النباتات المزروعة في حديقة منزله، تعود إلى حيوان "ماستودون" من عصور ما قبل التاريخ.

وبحسب نيويورك بوست، استعان الرجل بالخبراء من متحف وجامعة ولاية نيويورك أورانج، الذين عملوا على سحب أسنان الحيوان الضخم، وعند البحث، اكتشفوا أطرافا أخرى من جسمه مدفونة في التراب.

وقال المقيم الذي عثر على العظام: "عندما وجدت الأسنان وفحصتها بيدي، علمت أنها شيء مميز وقررت استدعاء الخبراء، أنا متحمس لأن ممتلكاتنا قد أسفرت عن اكتشاف مهم كهذا للمجتمع العلمي".

وسيتم إجراء مجموعة تحاليل من أجل تأريخ الحفريات بالكربون لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذا الحيوان الضخم مثل عمره ونظامه الغذائي، وموائله خلال فترة حياته.

وقال المشرف على حيوانات العصر الجليدي في المتحف، روبرت فيرانيك، أن الاكتشاف يشكل فرصة فريدة لدراسة بيئة هذه الأنواع من الحيوانات المنقرضة، كما سيعزز القدرة على فهم العلماء للأنظمة البيئية الخاصة بالعصر الجليدي في القارة الأمريكية الشمالية، لأن الحفريات المكتشفة تشكل الموارد التي تربط الحاضر مع الماضي.

وبحسب بيان من المتحف في نيويورك، سيتم عرض القطعة المكتشفة في عام 2025، بعد الانتهاء من إجراءات التحليل العلمي والحفظ في بيئة مناسبة، ومن المتوقع أن تكون أسنان حيوان "ماستودون" "نجمة المعرض" الذي سيقام العام المقبل، والذي يسلط الضوء على التنوع البيولوجي والتاريخ الطبيعي للمنطقة خلال العصور القديمة، كما سيتم عرض أكثر من 150 قطعة أخرى تشمل بقايا حيوانات ما قبل التاريخ وأحافير قديمة، تم اكتشافها على مدار 11 عاما في مختلف مناطق ولاية نيويورك.

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