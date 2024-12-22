4 علامات تكشف الكذب في ثوان.. "ماتخليش حد يستغفلك"

كتب- أحمد الضبع:

كشفت خبيرة لغة الجسد فانيسا فان إدواردز عن 4 علامات يمكن أن تساعد في كشف الكذب في وقت قصير.

وفي مقابلة لها في بودكاست "The Diary of a CEO"، قدمت فان إدواردز إشارات يمكن أن تفضح الشخص الذي يكذب، وهي نبرة السؤال، وانخفاض الصوت، والتناقض بين الأقوال والجسد، ونظرة الاشمئزاز التي قد تصاحب الخداع، حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل".

نظرة الاشمئزاز

وعند الكذب، يشعر الشخص بالاشمئزاز من نفسه، وهو ما يظهر في سلوكيات جسدية معينة، على سبيل المثال، يظهر الشخص الكاذب شعورًا بالاشمئزاز من خلال تجعيد أنفه أو غلق منخريه، وهي إيماءات جسدية تشير إلى تفاعل داخلي مع الكذب.

التناقض بين الأقوال والسلوك

وإذا قال شخص ما "نعم" بينما يهز رأسه بشكل ينفي ما قاله، فهذا يعد تناقضًا بين كلامه وسلوكه، ومع ذلك، يجب أخذ بعض الاستثناءات الثقافية في الاعتبار، إذ يختلف معنى هز الرأس في بعض الدول مثل الهند وبلغاريا وباكستان.

نبرة السؤال

يمكن أن تكون نبرة الاستفهام في جملة غير استفهامية مؤشرًا على محاولة الشخص الهروب من الإجابة أو إظهار عدم اليقين، وهو ما يحدث أحيانًا أثناء الكذب، وعلى سبيل المثال، إذا قال الشخص: "ليس لدي أي فكرة عما تتحدث عنه، أليس كذلك؟"، رغم أنه لا يطرح سؤالًا، إلا أن نبرة الصوت قد تشير إلى شكوك أو محاولة لإضفاء الغموض على كلامه.

انخفاض الصوت

كما يمكن أن يكون انخفاض الصوت علامة أخرى على الكذب، إذ يؤدي القلق إلى تراجع الصوت بشكل مفاجئ، مما يشير إلى أن الشخص لا يقول الحقيقة.

إشارات إضافية للكذب

وأشار بعض الخبراء إلى أن هناك سلوكيات أخرى تكشف عن الكذب، مثل التململ أو تعديل الملابس أو فرك الوجه، والتي تعتبر علامات على التوتر النفسي الناتج عن الكذب.

وأوضحت الخبيرة جابرييل ستيوارت أن الكاذبين يميلون لاستخدام لغة مختلفة عن الصادقين، ويتجنبون استخدام ضمائر المتكلم مثل "أنا" و"لي"، وهو ما يعكس محاولاتهم الابتعاد عن الربط المباشر بالكذب.

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