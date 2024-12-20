تظهر وتذبل قبل الفجر.. تعرف على أغلى 6 زهور في العالم (صور)

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كتبت- أسماء العمدة:

تعتبر الزهور رمزًا للجمال والأنوثة والحب، ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الزهور قد يصل سعرها إلى مبالغ خيالية؟

ووفقا لـموقع floweraura، إليك قائمة بأغلى 6 زهور في العالم، مع صور توضيحية لجمالها الفريد

زهرة جولييت روز (Juliet Rose)

تصل قيمة زهرة جولييت الواحدة إلى 15.8 مليون دولار.

استغرق تطوير هذه الوردة أكثر من 15 عامًا، وتعتبر من أجمل وأندر أنواع الورود في العالم.

زهرة الكادبول (Kadupul Flower)

لا يمكن تحديد سعر محدد لها، حيث أنها لا تباع.

تزهر هذه الزهرة النادرة ليلة واحدة فقط وتذبل قبل الفجر، مما يجعلها ثمينة للغاية

زهرة الأوركيد شنتشن نونجك (Shenzhen Nongke Orchid)

بيعت واحدة منها بمبلغ 200 ألف دولار.

استغرق تطوير هذه الأوركيد النادرة 8 سنوات، وهي تتميز بجمالها الفريد ورائحتها العطرة

زهرة الأوركيد كينابالو الذهبي (Kinabalu Gold Orchid)

يصل سعر الحزمة الواحدة منها إلى 5000 دولار.

تنمو هذه الزهرة النادرة في جبال كينابالو في بورنيو، وتتميز بلونها الذهبي الجميل.

زهرة الزعفران

يصل سعر ها حوالي 1500 دولار للرطل.

يتم حصاد الزعفران يدويًا، وهو يستخدم على نطاق واسع في الطهي والتوابل والعطور.

باقة من زهور الأوركيد، الزنابق، أزهار القمر، وجذر اللبخ

يصل سعر الباقة الواحدة إلى 125000 دولار.

تتكون هذه الباقة الفاخرة من أنواع نادرة من الزهور، بالإضافة إلى الأحجار الكريمة الثمينة.

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