خدمة الزفة الكدابة تثير الجدل على تيك توك.. "هتأجر صحاب بفلوسك"

كتب- أحمد الضبع:

أطلقت إحدى الشركات خدمة جديدة عبر منصة "تيك توك"، تهدف إلى توفير "استعارة غرباء" لإحياء حفلات الزفاف، ما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويرى خبراء علم النفس أنّ هذه الخدمة تعكس ثقافة المظاهر الزائفة، وتخلق سعادة مؤقتة لا تلبث أن تتحول إلى شعور أعمق بالعزلة.

وتوفر الخدمة أصدقاء وهميين يشاركون في مراسم الزفاف، من استقبال الضيوف إلى مشاركة العروسين فرحة الحفل، وهو ما وصفته الاستشاري النفسي الدكتورة إيمان عبد الله، بأنه مجرد تجربة عابرة تخلف وراءها فراغًا أكبر.

وأكدت "عبد الله" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ هذه الظاهرة الغريبة نابعة من أسباب متعددة، منها فقدان الثقة نتيجة الخذلان، وتزايد الانشغال عن بناء العلاقات الاجتماعية الحقيقية، بالإضافة إلى السعي لإرضاء الآخرين عبر مظاهر زائفة.

وأشارت إلى أنّ السعادة الحقيقية تنبع من مشاركة اللحظات مع أشخاص يحملون مشاعر صادقة ودافئة، بغض النظر عن عددهم.

وأوضحت أن الضغط المجتمعي ومعايير الجمال المثالية التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي، قد تدفع البعض إلى تقليد هذه المظاهر، حتى على حساب سعادتهم.

ودعت إلى التركيز على بناء علاقات إنسانية حقيقية تتسم بالصدق والعمق، بدلاً من اللهاث وراء المظاهر المؤقتة.

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