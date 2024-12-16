عروس تنهار من البكاء أثناء حفل زفافها والسبب صادم (فيديو)

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كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو من حفل زفاف هندي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وحصد مئات الآلاف من المشاهدات وأثار ردود فعل شديدة.

وأظهر الفيديو العروس وهي تبكي بشدة ومنهارة لأنها لا تريد الزواج من العريس.

وحصد الفيديو أكثر من 1.38 مليون مشاهدة و300 ألف إعجاب، بحسب ما ذكر موقع "نيوز 18".

وفي الفيديو، يمكن رؤية العروس جالسة بجانب عريسها وبعد قليل بدأت في البكاء بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ما جعل المعازيم يشعرون بالدهشة مما يحدث.

وحاول شقيقاتها تهدئتها لكنهم فشلوا وظلت العروس تبكي كثيرا.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة النطاق لوالد العروس، حيث تساءل العديد من المتابعين عن قراره بتزويج ابنته لشخص لا توافق عليه.

وأعرب آخرون عن تعاطفهم مع العروس، مشيرين أن الزواج مفروض عليها.

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