أزواج على تيك توك.. كيف تحوّلت الخلافات العائلية إلى مشاهد تُعرض للملايين؟

كتب- أحمد الضبع:

في السنوات الأخيرة، باتت منصة "تيك توك" واحدة من أبرز وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد مشاركة لحظات الحياة اليومية لملايين المستخدمين، لكن الجديد اليوم هو تحوّل المنصة إلى مسرح لعرض الخلافات الزوجية والمشكلات الأسرية، إذ اختار بعض الأزواج توثيق مواقفهم الشخصية وجعلها محتوىً يتابعه الملايين.

آخر تلك الخلافات كانت بين زوجين تحول احتفالهما بعيد زواجهما إلى مشهد درامي، فاجأ فيه الزوج الحاضرين بإعلان زواجه من صديقة زوجته، ما أثار غضب الزوجة وأدى إلى نشوب شجار بينهما انتهى بقيام الزوج بصفعها.

وانتشرت الواقعة على نطاق واسع، مصحوبة بتفاعل كبير من المتابعين وتعليقات انتقدت تصرفات الطرفين، وبعد تصدرهما للترند، خرجا على حساباتهما ليعلنا أن ما حدث بينهما كان مجرد مقلب لا أكثر.

فهل تُعدّ هذه الظاهرة محاولة لكسب الشهرة، أم أنّ هناك دوافع أخرى تدفع هؤلاء الأزواج لإظهار خلافاتهم للعالم؟

الانتشار السريع للمحتوى العائلي

يرى خبير الإعلام والرأي العام، الدكتور محمد الصياد، إنّ منصة "تيك توك"، التي تركز على الفيديوهات القصيرة والمحتوى الترفيهي، أصبحت مكانًا يسهل فيه انتشار المحتوى العائلي، سواء من حيث طريقة العرض أو إنتاج المواد.

وأوضح "الصياد" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ الدراسات الحديثة أثبتت أنّ نسب مشاهدات الفيديوهات التي تتناول "خلافات" أو "مقالب" بين الأزواج تشهد تفاعلاً كبيرًا، خاصة من فئات الشباب التي تميل لمتابعة المحتوى العفوي.

أسباب إظهار الخلافات العائلية على تيك توك

حسب الدكتور مططفى خليل، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة السويس، فإنه قد يكون هناك عدة أسباب وراء هذا النوع من المحتوى، منها الرغبة في كسب الشعبية والحصول على دعم المتابعين.

وأوضح "خليل" في تصريح لـ"مصراوي" أنّ بعض الأزواج يشعرون بأن عرض مشكلاتهم يخفف من حدتها، خاصة عندما يتلقون تعليقات مشجعة من الجمهور، بينما على الجانب الآخر، هناك مَن يسعى فقط إلى زيادة أعداد المتابعين والمشاهدات، وهو ما قد يعود عليهم بإيرادات مالية من خلال العروض الإعلانية التي تتزايد مع ارتفاع معدلات التفاعل.

وحذّر من أن نشر الخلافات العائلية على نطاق واسع قد يؤدي إلى تأثيرات نفسية سلبية على الأزواج، وخاصة في حالة محاولة افتعال الخلافات لتحقيق مشاهدات أعلى، مشيرًا إلى أنّ هذه الظاهرة قد تؤثر أيضًا على الأبناء؛ إذ قد يشعرون بالخجل أو الضيق من عرض حياتهم الشخصية أمام العامة، ما قد ينعكس على استقرار الأسرة وصحة أفرادها النفسية.

موضة مؤقتة

وأشار الدكتور الصياد إلى أنّ "موضة" عرض الخلافات الزوجية قد تكون مؤقتة؛ إذ يملّ الجمهور من المحتوى المتكرر، ولكن في الوقت نفسه، من المحتمل أن تستمر لبعض الوقت، خاصة في ظل تزايد عدد المستخدمين للمنصات الاجتماعية.

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