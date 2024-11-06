هوايتها أنهت حياتها.. وفاة سيدة أثناء التقاط "سيلفي" بطريقة صادمة

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كتب – سيد متولي

فارقت أمريكية الحياة بعد أن اصطدمت بمروحة طائرة أثناء التقاط الصور على هاتفها .

كانت أماندا جالاجر، 37 عامًا، قافزة مظلية، تلتقط صورًا لزملائها من المظليين أثناء صعودهم ونزولهم من الطائرات عندما اصطدمت بمروحة طائرة وعانت من إصابات خطيرة في مطار في ولاية كانساس، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى مطار ويتشيتا كوك وتم نقل أماندا إلى المستشفى، لكنها توفيت متأثرة بجراحها.

وبينما لا تزال الحادثة قيد التحقيق، يعتقد أن السلطات تتعامل مع وفاتها على أنها حادث.

وشرحت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة "إير كابيتال دروب زون" المسيرة للرحلات، سبب وقوع الحادثة، من خلال بيان جاء فيه: "كانت الطائرة من طراز سيسنا 182 قد حطت على أرض المطار لكن محركاتها ومروحتها لا تزال تعمل لحظة وقوع الحادثة، حيث تحركت فجأة أماندا أمام جناح الطائرة على مقربة من المروحة، في انتهاك لإجراءات السلامة من أجل صورة فجذبتها المروحة، وأصابتها بجروح خطيرة، توفيت أماندا في حادث مؤسف للغاية، وهي تفعل ما تحبه، القفز بالمظلات والتقاط الصور".

وعلقت صديقتها آشلي نيكول ويلارد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كانت صديقة مقربة للغاية للعائلة، قريبة للغاية، لدرجة أنني أعتبرها أختًا".

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