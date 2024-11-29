مفسرة أحلام تبشر الفتيات .. الحلم بهذه الأشياء دلالة على الزواج الصالح قريبا

كتبت- آلاء نبيل:

تشعر بعض النساء بالفضول حول ما تشير إليه الأحلام، وهل هناك رموز ودلالات معينة تدل على اقتراب الزواج؟

ذلك ما كشفته مفسرة الأحلام أسماء سالم، خلال لقائها في برنامج "هي وبس" المذاع على سي بي سي سفرة، وتقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، أن هناك بعض الدلالات والرموز إذا حلمت به الفتاة تشير إلى إقتراب الزواج من شخص صالح، وتشمل ما يلي :

1- رؤية الحذاء، ويفضل باللون الأخضر والأسود والأبيض.

2- أي شيء ترتديه الانثى في الحلم يرمز إلى الزواج.

3- رؤية القمر بشكل واضح.

4- رؤية الفتاة أنها فارقت الحياة وعادت إليها مرة أخرى.

5- العيش في منزل جديد، أو رؤية منزل جديد.

6- رؤية عتبة منزل جديدة.

7- رؤية الخاتم والحُلي والتزين، الذهب والفضة دلالة خير.

8- مصافحة شخص ما في الحلم.

9- سماع الأذان في المنام.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام في الشتاء؟.. مفاجأة

لن تتخيل تأثيره.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الموز على الريق

مشروب سحري لفتح الشرايين وخفض ضغط الدم.. فوائده مدهشة

تؤثر على سعادتك.. تجتب 5عادات شائعة أثناء العمل

6 عادات يومية قد تهدد صحتك وتعرضك للفشل الكلوي.. احذرها