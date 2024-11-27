بملايين الدولارات.. رجل يدفن صناديق كنز ويتحدي من يجدها

كتب – سيد متولي

أعلن مؤخرًا أحد رواد الأعمال والمستثمرين الأوائل في العملات المشفرة عن البحث العام عن خمسة صناديق كنز مختلفة تحتوي على عناصر قيمة يُزعم أنها تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون دولار.

كان جون كولينز بلاك يحلم ذات يوم بالعثور على كنز ثمين، لكنه تمكن من الثراء من خلال الاستثمار في البيتكوين في وقت مبكر، لذلك أمضى السنوات الخمس الماضية في التخطيط لرحلة بحث ملحمية عن الكنز لصائدي الكنوز الآخرين، بحسب odditycentral.

وأثناء جائحة كوفيد-19، بدأ مستثمر العملات المشفرة في اقتناء مجموعة من العناصر القيمة لملء خمسة صناديق كنز مختلفة بها قبل دفنها في مواقع غير معلنة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لا يوجد أي من الصناديق على ملكية خاصة، لذا يمكن لأي شخص العثور عليها، على الرغم من أن كولينز بلاك يشير إلى أنك بحاجة إلى اتباع سلسلة من القرائن وأن يكون لديك عقل حاد من أجل العثور على صندوق واحد على الأقل.

ويزعم مستثمر العملات المشفرة أنه الوحيد الذي يعرف مكان إخفاء صناديق الكنز، لذا فلا جدوى من محاولة استجواب عائلته وأصدقائه حول الأدلة.

كل المعلومات التي يحتاجها صائد الكنوز للشروع في "أعظم عملية بحث عن الكنز في التاريخ الأمريكي" موضحة بشكل ملائم في كتاب كولينز بلاك، There's Treasure Inside، على الرغم من أنه حرص على جعل فك رموزها صعبًا قدر الإمكان.

كل صندوق هو أيضًا صندوق ألغاز يجب فتحه، ولكن بينما حث كولينز بلاك الناس على عدم فتحها بالقوة، حيث يتضمن كتابه تعليمات حول كيفية فتحها، نشك في أن أي شخص سيسمح للغز بأن يقف حائلًا بينه وبين ثروة تغير حياته.

وقال جون كولينز بلاك، إن من بين الأشياء الثمينة المختومة داخل صناديق الكنز الخمسة عملة بيتكوين كاساسيوس (أول عملة بيتكوين مادية تم صنعها على الإطلاق)، وزمرد كولومبي أخضر، وبطاقة بوكيمون شاينينج تشاريزارد 2002، وتحف من حطام سفينة، وكأس جيلي لجورج واشنطن، وقد أظهر الإيصالات الخاصة بكل العناصر لإثبات أنه اشتراها بالفعل.

وقال كولينز بلاك: "كنت أحاول في الواقع معرفة ما سيكون المكان المثالي فيما يتعلق بحجم صنع هذا دون جعله كبيرًا جدًا، لم أكن أريد أن يصاب الناس بالجنون"، مضيفًا أن قيمة الكنز تقدر بما بين 2 مليون دولار و3 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تزيد مع كل عام يمر.

وأضاف مستثمر العملات المشفرة: "إذا وصل سعر البيتكوين إلى 500 ألف دولار أو مليون دولار أو إذا بلغت قيمة هذه الكنوز 10 ملايين دولار في غضون خمس إلى سبع سنوات ووجدها شخص ما، فأعتقد أنني سأحتفل وسأكون سعيدًا بذلك".

وفي حال قررت شراء كتاب جون كولينز بلاك ولكنك وجدت أن الأدلة الموجودة بداخله غير كافية أو صعبة الفهم، فلا تيأس، حيث يخطط المؤلف لإصدار المزيد من الأدلة في نهاية المطاف إذا لم يتم اكتشاف الكنز، وقال إنه لا يريد أن تستمر عملية البحث عن الكنز بعد وفاته، لذا فقد يصدر أدلة جديدة بعد 8 أو 10 سنوات.

وقال: "ليس لدي هذه الرغبة في أن أرحل لفترة طويلة وأن تظل أسطورة كنوز جون كولينز بلاك موجودة. لا أريد أن أستمر في ذلك إلى الأبد".

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