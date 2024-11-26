أحدهم مصنوع من الحرير.. 10 صور لـ أغرب 5 طوابع في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

الطوابع البريدية أكثر من مجرد وسيلة لإرسال الرسائل، بل المواد والتصاميم المستخدمة في صناعتها تحمل في طياتها قيمة كبيرة، ما يجعلها قطعا فنية فريدة تجذب هواة الجمع من حول العالم.

وفي هذا الصدد، إليكم أغرب الطوابع التي تم إصدارها حول العالم، والتي تتميز بتصاميمها غير التقليدية وموادها الفاخرة، وفقا لموقع "medium".

الطابع الشمعي الهندي

تميزت فكرة الطابع الشمعي الهندي بالإبداع والجمال، حيث كانت تصنع من مواد طبيعية عالية الجودة وتتزين بنقوش هندسية معقدة، ومع ذلك، لم يدم استخدام هذه الطوابع طويلاً، وذلك يعود بالأساس إلى طبيعة المادة التي صنعت منها، حيث يتأثر الشمع بالعوامل البيئية المختلفة كالحرارة والرطوبة، ما يؤدي إلى تلفه وتشويه النقوش بمرور الوقت.

طابع الحرير (تايوان)

طابع الحرير التايواني تحفة فنية تجمع بين الرقة والجمال، حيث يتميز بنعومة ملمسه وفخامة مظهره، حيث يتم استخدام أجود أنواع الحرير الطبيعي لصناعته.

الطابع الخشبي (الجابون)

احتفالا بالاستقلال، أصدرت الجابون سلسلة من الطوابع المصنوعة من الخشب، كل منها يحمل نمطا خشبيا فريدا يعكس جمال الطبيعة.

طابع البورسلين (النمس)ا

احتفالا بذكرى تأسيس شركة Augarten لصناعة الخزف، أنتجت النمسا طابعا من البورسلين مزينا بنمط وردة فيينا التقليدية.

طابع الماس (بوتسوانا)

يعتبر هذا الطابع جوهرة حقيقية، ويحتوي على قطعة صغيرة من الماس، ما يجعله قطعة فنية ثمينة.

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