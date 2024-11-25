لم تراها من قبل.. 15 صورة لـ أغرب أنواع بقر في العالم

الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تتميز مزارع العالم بتنوع كبير في سلالات الأبقار، ولكل سلالة خصائصها الفريدة التي تجعلها متميزة عن غيرها.

في هذا الصدد، إليكم 8 من أغرب وأندر سلالات الأبقار في العالم، والتي تتميز بجمالها وقوتها وقدرتها على التكيف مع البيئات القاسية، وفقا لما ورد في موقعي "timesofindia" و"treehugger".

بقرة السندية الحمراء

تتميز هذه السلالة بلون فرائها الأحمر أو البني الغامق، وببقعة بيضاء مميزة على الذيل، وبالرغم من حجمها المتوسط، إلا أنها تتمتع بإنتاجية حليب عالية جدا، حيث يتراوح متوسط إنتاجها اليومي بين 11 و 15 لترا.

كما تتمتع بقدرة فائقة على التكيف مع الظروف البيئية القاسية، حيث تستطيع تحمل الحرارة والرطوبة المرتفعتين، وتتغذى على الأعلاف منخفضة الجودة، هذه الخصائص تجعلها سلالة مثالية للمناطق الجافة وشبه الجافة.

بقرة ثارباركار

أما سلالة ثارباركار، فتأتي من منطقة ثارباركار الباكستانية، وتتميز بفرائها الأبيض أو الرمادي وببقع سوداء أو بنية.

تنتج بقرة ثارباركار متوسط ​​إنتاج حليب يتراوح بين 6 و 8 لترات يوميا، وهي قادرة على أداء المهام الزراعية الشاقة مثل الحرث والنقل، كما تمتلك قدرة على تحمل الظروف القاسية، مثل الجفاف والمجاعة، ما يجعلها سلالة قيمة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

بقرة تكساس ذات القرون الطويلة

في أمريكا الشمالية، تبرز بقرة تكساس ذات القرون الطويلة بقرونها الضخمة التي تصل إلى أطوال مذهلة، ورغم مظهرها المخيف، فإنها تتميز بطبيعتها الهادئة وذكائها.

بقرة المرتفعات

في المرتفعات الاسكتلندية الباردة، توجد بقرة المرتفعات بفرائها الكثيف والأشعث الذي يحميها من الظروف المناخية القاسية، كما أن مظهرها الفريد وطبيعتها القوية جعلتها أيقونة للصلابة والقدرة على التكيف.

البقرة البلجيكية الزرقاء

تعتبر البقرة البلجيكية الزرقاء مثالا حيا على قدرة التطور على خلق أشكال غريبة، وبفضل طفرة وراثية، تمتلك هذه السلالة عضلات متطورة بشكل غير عادي، ما يجعلها أقوى وأكبر حجماً من سلالات الأبقار الأخرى.

بقرة زيبو

تتميز هذه السلالة بحدبتها المميزة التي تخزن الدهون، والتي تستخدمها كوقود في الأوقات التي يقل فيها الغذاء والماء، كما أن جلدها المتدلي يساعدها على التخلص من الحرارة الزائدة والحفاظ على درجة حرارة جسمها منخفضة.

بقرة جالواي الصغيرة ذات الحزام

تتمتع بقرة جالواي الصغيرة بفرائها الأسود الكثيف الذي يحميها من البرد القارس، وحزامها الأبيض المميز الذي يجعلها تبدو وكأنها ترتدي حزاما أنيقا.

تعتبر هذه البقرة من أجمل سلالات الأبقار، وتستخدم لحومها ولحليبها ولصوفها الناعم.

بقرة الباندا

تعد بقرة الباندا المصغرة واحدة من أندر سلالات الأبقار في العالم، حيث تتمتع بجلدها الأبيض والسوداء المميزة التي تشبه إلى حد كبير الباندا العملاقة.

إن ندرة هذه السلالة وجمالها الفريد يجعلها مرغوبة للغاية لدى هواة جمع السلالات النادرة ومحبي الحيوانات الفريدة.

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