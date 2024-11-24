10 صور لـ أغرب قرية في العالم.. لا يشيب سكانها أبدا

كتبت- أسماء مرسي:

في أعالي جبال كاراكورام بشمال باكستان، وفي وادي هونزا الخلاب، يعيش شعب اشتهر بطول عمره وصحة بدنية خارقة، فبينما يصارع العالم مع أمراض الشيخوخة والأوبئة، يعيش أبناء قبيلة هونزا حياة هادئة ومفعمة بالحيوية، وكأنهم قد اكتشفوا سر الشباب الدائم.

تبدو حياة أهل هونزا وكأنها من قصص الخيال، فنادرا ما يشكون من الأمراض المزمنة، ولا يعرفون شيخوخة مبكرة، كما أن النساء في سن الستين يتمتعن ببشرة نضرة وشعر لامع، فما السر وراء ذلك؟

نظام غذائي غني بالعناصر الطبيعية:

يؤدي الغذاء دورا مهما في صحة شعب هونزا، يعتمد نظامهم الغذائي على المنتجات المحلية الطازجة، وخاصة:

بذور وزيت المشمش

تشتهر المنطقة بأشجار المشمش التي توفر بذورا وزيتا غنيا بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الأمراض المزمنة.

التين الشوكي

يستخدم التين الشوكي في تحضير العديد من الأطباق، حيث يساعد على علاج بعض الأمراض.

مياه الأنهار الجليدية

يشرب سكان هونزا مياه الأنهار الجليدية التي تعتبر نقية وغنية بالمعادن، ظنا منهم أن هذه المياه تحتوي على معادن الكوارتز التي تعمل كمضادات للأكسدة، وفقا لموقع "cnbc".

نمط حياة نشط:

لا يقتصر سر طول العمر في هونزا على النظام الغذائي فحسب، بل يشمل أيضا نمط حياة نشطن فالسكان يحرصون على الحركة المستمرة، فهم يعملون بالزراعة، ورعاية الماشية، كما يمارسون الرياضات المختلفة مثل ركوب الدراجات والتزلج وكرة القدم والكريكيت.

مجتمع مترابط:

المجتمع في هونزا يتميز بصلاته القوية وترابط أفراده، يُظهر السكان احترامًا كبيرًا لكبار السن، ويعتنون بهم داخل أسرهم، كما يتميز المجتمع بانخفاض معدلات الجريمة والأمان الذي يسمح للأطفال باللعب بحرية.

غياب الأطعمة المصنعة:

يتجنب السكان قدر الإمكان تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، فهم يفضلون الأطعمة الطازجة والمجهزة في المنزل، والتي تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على إطالة عمرهم ومنع الشيخوخة.

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