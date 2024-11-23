أحلام تحذر من اقتراب التعرض لأزمة أو كرب .. مفسرة تكشفها

كتبت- آلاء نبيل :

كشفت مفسرة الأحلام أسماء سالم، خلال لقائها في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وتقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، أن هناك دلالات ورموز في الأحلام تشير إلى التعرض لأزمة أو كرب وعليه الحذر.

ومن الرموز والدلالات في الأحلام التي تشير إلى أزمة أو كرب تتمثل فيما يلي:

1- الأساور والقلادة في المنام، تدل على الكرب لأنها ترمز إلى التقيد.

2- رؤية القبة في الحلم تشبه القبور، ما يشير إلى الضيق والكرب في الحياة.

3- رؤية الظلام في المنام علامة على الضائقة والكرب.

4- رؤية الاقفال على الأبواب.

5- رؤية الأبواب المغلقة.







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