"سباك" يعثر على كنز بالصدفة.. لن تتخيل ما وجده

كتب – سيد متولي

عثر سباك في مدينة فيينا بالنمسا، على كنز ثمين خلال عمله في إحدى الفيلات القديمة، إذ وجد صندوقا مدفونا في قبو يحتوي على عملات ذهبية تقدر بملايين الدولارات.

وبحسب popularmechanics، بدأت القصة عند ملاحظة الرجل حبلا غريبا يبرز من الطابق السفلي لفيلا قيد التجديد في منطقة بينزينج في فيينا، فاستخدم مجرفة لحفر الخرسانة المحيطة به.

ووجد الرجل صندوقا معدنيا صدئا، وعندما تمكن من فتحه، وجد حوالي "30 كيلوجراماً" من العملات الذهبية بالداخل، وكانت العملات مزينة بصور موزارت، الملحن النمساوي الأسطوري.

وبحسب القانون في النمسا، يقسم الكنز من هذا النوع بالتساوي مع من يجدها ومالك العقار، وهذا يعني أن السباك قد يحصل على مبلغ قدره 1.3 مليون دولار.

وقال الرجل في حديثه لبرنامج "توداي" الألماني : "شيء كهذا لا يصدق حقًا، أعمل في موقع البناء منذ أن كان عمري 15 عامًا، من وقت لآخر تجد بعض العملات المعدنية، لكن اكتشافًا مثل هذا أمر لا يصدق".

ويعتقد خبراء أن العملات المعدنية دفنت أثناء الحرب العالمية الثانية، في ذلك الوقت، إذ أخفى العديد من الأوروبيين الأثرياء ممتلكاتهم الثمينة، لحمايتها من السرقة أو الضياع أثناء الفوضى.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول

4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

" هيودعوا أيام الفقر والنحس" أبراج العز والسعادة هيسيطر على حياتهم

أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم