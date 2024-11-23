حادثة غريبة وصادمة.. درج كهربائي يبتلع امرأة في متجر (فيديو)

كتب- أحمد الضبع:

وثق مقطع فيديو مصرع امرأة نتيجة سقوطها من الطابق الرابع، في أثناء محاولتها الجلوس على حافة درج متحرك، في مركز تجاري بالصين.

وقع الحادث المأساوي في مساء يوم 16 نوفمبر داخل مركز "وانكسيانجوي" التجاري بمدينة جينينج، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قبل الحادث بلحظات، كانت المرأة تقف بجانب الدرج الكهربائي المتحرك وتقرأ شيئًا ما، وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، حيث كانت تتكئ على الدرج المتحرك ثم حاولت الجلوس على حافته المتحركة، ما أدى إلى فقدانها توازنها فورًا عندما بدأ الدرج في سحبها للأسفل، فسقطت بشكل مفاجئ عبر فجوة صغيرة بين الدرج وحافة الحماية.

وفي تلك اللحظات، حاول الأشخاص من حولها التدخل لإنقاذها، لكن كان قد فات الأوان، فيما وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنّ المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت بسبب الإصابات التي لحقت بها.

يذكر أنّ المبنى خضع لفحص أمني قبل 10 أيام من الحادث، شمل فحص المخارج الطارئة وأنظمة الإخلاء، ولكن بعض السكان المحليين أشاروا إلى ضرورة مراجعة تدابير السلامة في المركز التجاري.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول

4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

" هيودعوا أيام الفقر والنحس" أبراج العز والسعادة هيسيطر على حياتهم

أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم