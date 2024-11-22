قصة مؤثرة عن الدكتور هاني الناظر.. هذه آخر كلمة قالها قبل رحيله

كتب- أحمد الضبع:

روى محمد الناظر، نجل الدكتور الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، قصة مؤثرة عن المشهد الأخير في حياة والده، وآخر آية قرآنية قالها قبل أن يودع الحياة.

وكتب "محمد" عبر الحساب الرسمي لوالده الراحل بموقع "فيسبوك": "هحكي لكم قصة لدكتور هاني الناظر من أكتر القصص المؤثرة في حياته، ولعلها تفيد ناس كتير".

وأضاف: "كان رحمه الله مش حافظ من القرآن إلا الفاتحة وكام سورة من السور القصيرة، لكنه كان دايمًا يردد قول الله تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) في حياته عامة".

سر الآية 51 في حياة الدكتور الراحل هاني الناظر

وأردف: "في مرة من المرات كنت قاعد معاه وبنتكلم وقالها، قلت له أنت عارف الآية دي في سورة إيه؟ قال لي لا، بس المهم معناها، قلت له صح طبعًا، عامة هي في سورة التوبة، وباقي الآية (هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، عجبته جدًا، لأنها تكملة لنفس المعنى اللي هو بيردده".

وتابع: "بعدها بكم يوم كنا بنتكلم، لقيته راح قايل الآية كلها، فاستغربت، ابتسم كده في فخر وقال لي أنا حفظتها، وكان مبسوط جدًا، ومن يومها كان دايمًا بيرددها كلها للآخر في تقريبا أي موقف يحصل معاه".

واستطرد: "في أواخر فترة تعبه، كان فاقد الوعي بقاله فترة طويلة، وفي يوم كنت جنبه أنا وأمي لقيناه فاق، وبدأ يتكلم معانا خفيف، وبعدين قال لنا بصوا: (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون)، سيبوني أنام شوية وماتعملوش صوت عشان اعرف أنام".

واختتم: "نام، ودخل في غيبوبة ومافاقش لحد ما حصلت الوفاة، وكانت دي آخر حاجة قالها في حياته، الإنسان لما بيعيش بشيء، بيموت عليه، رحم الله الدكتور هاني الناظر وغفر له".

وفي فبراير الماضي، أعلن الدكتور محمد الناظر، عن وفاة والده الدكتور هاني الناظر، بعد صراع مع المرض.

حب هاني الناظر للعمل الإنساني

واشتهر الدكتور الراحل هاني الناظر، بحبه للعمل الإنساني والتطوع بالإجابة على استفسارات المرضى عبر حسابه على موقع " فيسبوك" مع كتابة الأدوية المناسبة كل مريض حسب حالته الصحية، بعدما يطلع على الأشعة أو التحاليل الطبية، وذلك كمبادرة منه دون مقابل.

وقبل وفاته أصيب الدكتور هاني الناظر بمرض السرطان، ما اضطره للاختفاء بعض الوقت عن جمهوره على منصات التواصل، لكنه عاد مرة أخرى للإجابة عن تساؤلات المرضى.

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