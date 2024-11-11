30 صورة.. أغرب فساتين الزفاف حول العالم- لم تراها من قبل

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كتبت- أسماء مرسي:

منذ الصغر تحلم كل فتاة بفستانها الأبيض الذي سيجعلها أميرة في يوم زفافها، إلا أن بعض العرائس قررن أن يخرجن عن المألوف وأن يختارن فساتين زفاف غريبة وغير تقليدية.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب فساتين الزفاف حول العالم، وفقا لما ورد في صحيفة "thesun" البريطانية.

فستان الجريدة

يمكن أن يصبح ورق الجرائد مادة لصنع فستان زفاف، هذا ما فعلته إحدى العرائس، حيث اختارت فستانا يبدو وكأنه مصنوع من صحيفة ممزقة، ما أثار دهشة الحضور.

فستان البالونات

تخيلت إحدى العرائس أن تتحول إلى بالونة كبيرة في يوم زفافها، فاختارت فستانا مصنوعا من الخرز واللؤلؤ والبالونات، ما جعلها تبدو وكأنها خرجت من حفلة عيد ميلاد وليس حفل زفاف.

فستان الطاووس

استوحت عروس أخرى فستانها من الطاووس، فظهرت وكأنها طائر ملون يرقص في حديقة.

عروس الزومبي

قررت عروس أن تكون مختلفة تمامًا، فارتدت اللون الأسود ووضعت مكياجا يشبه الزومبي، بينما ارتدى العريس اللون الأبيض، ما خلق جوا مرعبا في حفل الزفاف.

فستان على شكل تورتة

كما ارتدت أخرى فستانا على شكل تورتة، ما جعلها تبدو شهية أكثر منها عروسًا أنيقة.

فستان مصنوع من ورق التواليت

أضافت هذه العروس عنصر المفاجأة في إطلالتها، فاختارت ورق التواليت في تصميم فستان زفافها، ما آثار غرابة الحضور.

فستان الأجنحة

ابتعدت عروس أخرى عن التصاميم التقليدية، واعتمدت فستانا بقصة الأجنحة والريش، وكأنها تُشبه طائر يطير.

فستان الجرس

يبدو أن هذا التصميم مستوحى من أدوات المطبخ، حيث غطي الفستان بـ "جرس" المنزل، ما يجعله من أغرب تصاميم فساتين الزفاف حول العالم.

فستان الملاعق البلاستيكية

وهناك فتاة أرادت ارتداء فستانا غير مألوف تظهر به يوم زفافها، فارتدته مصنوعا من الملاعق البلاستيكية.

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