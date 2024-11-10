10 صورلـ أغرب أشكال تورتة زفاف حول العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر تورتة الزفاف عنصرا أساسيا في حفلات الزفاف حول العالم، ولكنها تتخذ أشكالا وأحجاما مختلفة.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب وأطرف أشكال تورتة الزفاف من حول العالم، وفقا لموقع "lloydstravel".

هاواي.. جوز الهند والزهور الاستوائية

تعتبر تورتة جوز الهند التقليدية في هاواي رمزا للحب والاحتفال، تُزين هذه التورتة بجوز الهند وأزهار الجزيرة الاستوائية،مما يجعلها خيارا مثاليا لحفلات الزفاف على الشاطئ.

جامايكا.. التورتة السوداء

تتميز الكعكة السوداء في جامايكا بنكهتها الغنية والرطبة، حيث يتم نقعها في الروم لمدة أشهر. على الرغم من اسمها، فإن هذه الكعكة لذيذة للغاية ومغطاة بطبقة من الكريمة البيضاء.

برمودا.. الذهب والفضة

في برمودا، يتميز حفل الزفاف بتورتتين، إحداهما للعريس مغطاة بالذهب والأخرى للعروس مغطاة بالفضة.

الكاريبي وجزر الهند الغربية.. تورتة الفواكه المجففة

تشترك العديد من دول الكاريبي وجزر الهند الغربية في تقليد تقديم تورتة الفاكهة في حفلات الزفاف، تتميز هذه بنكهتها الغنية بالفواكه المجففة.

النرويج.. الخبز بدلا من التورتة

بدلا من التورتة، يقدم النرويجيون خبز الزفاف "برودلاوبسكلينج"، وهو خبز مصنوع من القمح ويعتبر رمزا للثروة.

إيطاليا.. عجينة الفيلو

تتميز إيطاليا بتورتة الزفاف الأنيقة "ميلفوجلي"، وهي عبارة عن طبقات رقيقة من عجينة الفيلو والكريم.

أمريكا.. تورتة على شكل أبراج أو شخصيات كرتونية

تشهد تورتات الزفاف في أمريكا تطورا مستمرا، حيث يفضل العديد من العروسين التصاميم العصرية والملونة، يمكن أن تكون على شكل قلوب أو أبراج أو حتى شخصيات كرتونية.

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