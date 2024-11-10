20 صورة تكشف.. ما لا تعرفه عن سوق المطلقات.. لن تصدق ماذا يُباع فيه؟

كتب- أحمد الضبع:

سوق المطلقات في موريتانيا، بمجرد سماع اسمه، قد يتبادر إلى الذهن فكرة أنه تُباع فيه النساء المطلقات أو يُشترين منه احتياجاتهن، لكن الحقيقة تختلف تمامًا.

تعود تسمية هذا السوق إلى عادة شائعة في موريتانيا، حيث تنقل النساء المطلقات بنقل ممتلكاتهن المنزلية بعد الطلاق، بما في ذلك الأثاث والمفروشات، لبيعها في هذا السوق، وهذه الطريقة تُتيح لهن فرصة لتغطية احتياجاتهن المعيشية، حسبما ذكرت قناة BBC News عربي.

تنتشر هذه الممارسة بشكل أكبر في المناطق الريفية، حيث تزداد التحديات الاقتصادية بعد الطلاق، وتتمثل الفائدة الرئيسية في تمكين المرأة اقتصاديًا، ومساعدتها على توفير المال اللازم لبداية حياة جديدة.

ويشتهر سوق المطلقات في موريتانيا ببيع أنواع متعددة من الأثاث والمفروشات، ويعرض السوق كل شيء، بدءًا من الأسرّة والكراسي، وصولاً إلى الأجهزة المنزلية والمستلزمات الأخرى، بعض هذه الأغراض تكون جديدة تمامًا، بينما يكون البعض الآخر مستعملًا ويُباع بأسعار أقل مقارنةً بالأسواق الأخرى.

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