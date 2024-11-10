امرأة تخفي جهاز تسجيل داخل لعبة ابنتها في الحضانة.. والنتيجة صادمة

كتبت- شيماء مرسي

قررت امرأة هندية وضع جهاز تسجيل صغير في لعبة ابنتها بسبب قلقها من الحضانة التي تتواجد فيها، ولكن عندما استمعت إلى التسجيل شعرت بالصدمة.

وذكرت أن حضانة طفلتها غيرت قواعدها وأنظمتها حيث أصبح لا يُسمح للآباء والأمهات بالدخول إلى المبنى، وتم تغطية النوافذ حتى لا يتمكن أحد من الرؤية، وفقا لموقع "news18".

وبالرغم من قلقها، إلا أنها أرسلت ابنتها البالغة من العمر 15 شهرا إلى هناك مرتين في الأسبوع حتى تتمكن من العودة إلى العمل.

وأضافت أنه عندما ذهبت لاستلام ابنتها من الحضانة ذات يوم، تمكنت من خلال النافذة من رؤية ابنتها لأول وحدها في زاوية الحجرة كانت تصرخ بصوت عالٍ دون أن يواسيها أحد من المدرسين.

وعندما وصل أحد المدرسين أوضح لها أن ابنتها كانت سعيدة طوال اليوم، ولكنها كانت تصرخ في الزاوية.

ورغبة منها في كشف الحقيقة قررت إخفاء جهاز تسجيل في لعبة ابنتها لسماع ما يحدث في الحضانة.

ووجدت الأم أن ابنتها تعامل بطريقة غير إنسانية في الحضانة، لذا قررت أن طفلتها لن تعود إلى الحضانة مرة أخرى.

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