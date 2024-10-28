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حمامة طريفة تخطف نظارة مصلٍ بالحرم المكي (فيديو)

10:00 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حمامة طريفة تخطف نظارة مصلٍ بالحرم المكي
  • عرض 4 صورة
    حمامة طريفة تخطف نظارة مصلٍ بالحرم المكي
  • عرض 4 صورة
    حمامة طريفة تخطف نظارة مصلٍ بالحرم المكي
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كتبت- أسماء العمدة:

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر لحظة طريفة ومفاجئة داخل المسجد الحرام، حيث خطفت حمامة نظارة أحد المصلين وطارت بها بعيدًا.

أظهر مقطع الفيديو مشهدًا لا يُنسى بين صفوف المصلين، إذ انقضت الحمامة كالصاعقة على النظارة التي كانت ملقاة بجانب المصلي، واختفت بها في الأجواء، تاركة الجميع في حالة من الدهشة والضحك.

هذا الحدث الطريف، الذي جرى توثيقه بالفيديو، انتشر بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، محدثًا موجة من التعليقات المرحة والمشاركات الواسعة.

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الحرم المكي الشريف حمامة تخطف نظارة منوعات
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