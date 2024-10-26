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سيدة اعتنت بزوجها المشلول لمدة 6 سنوات.. وبعد تعافيه ارتكب كارثة بحقها

09:00 م السبت 26 أكتوبر 2024
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    سيدة اعتنت بزوجها المشلول لمدة 6 سنوات
  • عرض 3 صورة
    سيدة اعتنت بزوجها المشلول لمدة 6 سنوات.. وبعد تعافيه ارتكب كارثة بحقها
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كتبت- آلاء نبيل:

عملت سيدة من ماليزيا على رعاية زوجها المشلول لمدة 6 سنوات، ولكن ما فعله بعد شفائه كان غير متوقع.

وبحسب ما ذكره موقع MustShareNews، أثارت السيدة التي تدعى "نورول سيازواني" ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت أن زوجها، الذي كانت تعتني به طوال هذه الفترة، طلقها وتزوج امرأة أخرى.

حصلت الزوجة على 32 ألف متابع على "فيسبوك" بعد توثيق حياتها اليومية أثناء رعايتها لزوجها، لكنهم أصيبوا بالصدمة بعد أن نشرت السيدة سيازواني منشورًا تهنئ فيه زوجها السابق على زواجه الجديد، مع وضع صورة لهما في حفل زفافهما.

وكتبت في المنشور الذي قامت بحذفه لاحقًا: "تهانينا لزوجي، وآمل أن تكون سعيدًا بالشخص الذي اخترته، عائشة أيزام. من فضلك اعتنِ به جيدًا كما فعلت. لقد انتهيت منه، والآن حان دورك لتولي الأمر".

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